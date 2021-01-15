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Новые объекты и рабочие места: какие вопросы поможет решить дорожная карта занятости в 2021 году

14.01.2021 15445
Новые объекты и рабочие места: какие вопросы поможет решить дорожная карта занятости в 2021 году
Караганда. 14 января. Kazakhstan Today - В Карагандинской области в минувшем году дала положительный эффект программа "Дорожная карта занятости", инициированная главой государства, передает Kazakhstan Today. 
 
В этом году ее реализация продолжится. На 2021-й запланировали 19 крупных проектов. Будет создано порядка 1200 рабочих мест, половина из которых постоянные.
 
Итоги ДКЗ в 2020 году и планы на предстоящий год обсудили на совещании в акимате области.
 

На 2021 год по дорожной карте занятости отобрано 19 проектов. Будет построено 17 объектов: 1 - образования, 6 - здравоохранения, 6 - спорта, 4 - ЖКХ. Еще два объекта будут реконструированы", - сообщила руководитель управления координации занятости и социальных программ Асем Джунуспекова.

 
Средства выделены на строительство новой школы на 600 мест в Караганде. Для улучшения онкологической помощи начнется строительство операционно-реанимационного блока и Центра позитронно-эмиссионной компьютерной томографии. Также решили вопрос с завершением долгостроя - областной детской больницы.
 
В Сарани будет достроена центральная котельная, планируется строительство еще одной котельной в районе бывшего завода РТИ. В Шахане, где в этом году должна войти в строй централизованная котельная, профинансируют строительство внутриквартальных тепловых сетей. За счет ДКЗ решится вопрос теплоснабжения Балхаша.
 
В Приозерске завершится реконструкция очистных сооружений. Новые спортивные объекты появятся в ряде городов и сельских населенных пунктах.
 

В реализации ДКЗ основной упор сделан на создание постоянных рабочих мест и долгосрочных экономических активов. Впервые в этом году в рамках ДКЗ предусмотрена выдача кредитов. После завершения строительства в период эксплуатации будет трудоустроено на постоянные рабочие места более 800 человек, - отметил аким области Женис Касымбек. - Многие системные проблемы решатся в этом году. Ни один город или село без внимания не останутся. Для этого, кроме ДКЗ, предусмотрены различные государственные программы и средства из областного бюджета".

 
В 2020 году по Дорожной карте занятости в области реализовали 624 проекта на 62 млрд тенге. Было создано 16 тысяч рабочих мест. Через центры занятости получили работу более 8 тысяч человек.
 
Благодаря программе удалось улучшить инфраструктуру в 140 населенных пунктах, где проживает более миллиона человек. Было построено 30 новых объектов: школы, детские сады, современная модульная инфекционная больница, физкультурно-оздоровительные комплексы и др. Отремонтировано 458 социально-культурных объектов, инженерно-транспортной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства. 
 
Поддержку получили и местные товаропроизводители. На строительстве и ремонтах в основном использовались отечественные материалы. Реализация ДКЗ позволила сохранить низкий уровень безработицы - были обеспечены рабочие места на 575 объектах бизнеса, задействованных на объектах.
 

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