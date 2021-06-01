АЛМАТЫ. 31 мая - Новые правила застройки Алматы регламентируют естественную проветриваемость города, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам руководителя управления городского планирования и урбанистики Алматы Алмасхана Ахмеджанова, благодаря новым правилам застройки будет сохранен уникальный силуэт города, живописная панорама гор Заилийского Алатау с формированием ансамблевой застройки городских улиц. Кроме того, регламентируются требования по обеспечению естественной проветриваемости города и защищенности от средового шума.

В новом документе прописано, что строящиеся здания будут размещаться компактно, а по принципу шаговой доступности с ними созданы объекты социального и повседневного обеспечения. Строительные компании обязуются соблюдать градостроительный и высотный регламент на территории города", - сказал Ахметжанов в ходе брифинга региональной службы коммуникаций.

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