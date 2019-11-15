Новые водительские удостоверения начнут выдавать с 2020 года

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Нур-Султан. 14 ноября. Kazakhstan Today - Министерством внутренних дел вводятся новые образцы водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства, передает Kazakhstan Today.

Соответствующий приказ министром внутренних дел подписан 2 ноября 2019 года и зарегистрирован в Министерстве юстиции 4 ноября 2019 года.

"Электронный чип на указанных документах переносится на обратную сторону, при этом объем памяти чипа будет увеличен. Указанные меры необходимы для унификации водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства с документами, удостоверяющими личность, и позволят перейти на единый производственный стандарт изготовления документов", - сообщили в Министерстве внутренних дел РК.

Кроме того, для исключения подделок на указанных документах появится дополнительная защита в виде штрих-кода, а также изменится цвет свидетельства о регистрации транспортного средства.

Следует отметить, что ранее выданные водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства не нужно будет менять, они действительны в течение всего срока своей службы (водительское удостоверение в течение 10 лет с даты его выдачи, свидетельство о регистрации ТС - до его последующей замены).

Размеры государственных пошлин за выдачу указанных документов не изменятся и по-прежнему будут составлять 1,25 МРП", - отметили в МВД.

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