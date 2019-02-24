Новый автобусный маршрут запустят в селе Акмолинской области

Кокшетау. 31 января. Kazakhstan Today - Пристоличные села привлекают казахстанцев и жителей соседних стран своей близостью к Астане и открывающимися возможностями в самореализации. Приток населения в село Ыбырая Алтынсарина Целиноградского района вызвал необходимость в дополнительном общественном транспорте, поскольку многие сельчане трудятся в столице, передает Kazakhstan Today.

Решение этого вопроса близится к завершению - весной в село запустят дополнительный маршрут, сообщает управление внутренней политики Акмолинской области со ссылкой на акимат Целиноградского района.

Прежде чем запустить маршрут, транспортная компания "Астана ЛРТ" выдвинула свои требования по установке светофора на въезде в село. Как только будет установлено устройство регулирования перекрестка, маршрут начнет курсирование между Астаной и поселком.

Недавно оба частных микроавтобуса не смогли выйти на маршрут в связи форс-мажорными обстоятельствами - один из водителей скоропостижно скончался, а второй микроавтобус сломался. В такой ситуации сложно винить кого-то. Жителям села, имеющим собственный автотранспорт, стоит поддержать односельчан, подвозя их до города, пока маршрутный автобус не запущен", - сказал заместитель акима Целиноградского района Тасмурат Каткадамов.

По данным УВП, дефицит общественного транспорта существует и в селе Косшы. Здесь уже начаты работы по установке светофора, а в прошлом году в селе отремонтировали 14,5 километра дорог, по которым в скором времени начнет курсировать дополнительный маршрутный автобус.

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