Новый парк открыли в Турксибском районе Алматы

Алматы. 14 декабря. Kazakhstan Today - В воскресенье в Турксибском районе Алматы состоялось открытие парка "Желтоксан", передает Kazakhstan Today.

Парк "Желтоксан" на территории микрорайонов Жас Канат и Маяк создан решением акима Алматы Бакытжана Сагинтаева.

Ранее на встречах в акимате с руководителями желтоксановских организаций ими были высказаны предложения о создании такого парка. Рассматривались разные варианты, в итоге акиматом предложен крупнейший новый парк площадью более 100 гектаров в северной части города. Рекреационная зона включает в себя набережную Аэропортовского озера. Площадь озеленения - порядка 23 тыс. квадратных метров. В 2020 году, несмотря на пандемию, проведен первый этап создания парка. В парке построено 13 площадок - 8 детских и 7 спортивных, включая workout-площадки, мини-футбольную и стритбольную площадки, а также площадку для паркура", - сообщили в пресс-службе городского акимата.

Главной особенностью парка стал пешеходный пирс длиной 1200 метров. Он проходит через русло реки Малая Алматинка и вдоль восточного берега Аэропортовского озера. Пирс стал своеобразным мостом между микрорайоном Маяк и центром района.

В следующем году в парке планируется создание прогулочных и пикниковых зон, а также реконструкция зеленого фонда рощи.

По поручению акима города Б. Сагинтаева дальнейшее развитие парка будет планироваться с учетом мнения руководителей желтоксановских организаций и жителей прилегающих районов.

Поздравляю с наступающим Днем независимости. Для всех нас декабрьские события 1986 года имеют особое значение. Они вписаны в историю становления независимости Казахстана и останутся в памяти народа. В этом также символизм нового парка "Желтоксан" - напоминать молодежи о тех событиях", - сказал на церемонии открытия заместитель акима города Ержан Бабакумаров.

Первый заместитель председателя городского филиала партии Nur Otan Станислав Канкуров отметил особое значение состоявшегося события, сказав, что это первый парк, посвященный важному в истории Казахстана событию.

Это долгожданное мероприятие для участников декабрьских событий и всех горожан. Многие пришли сегодня сюда, чтобы вспомнить исторические события, которые произошли в нашей стране и привели ее к суверенитету. Независимость - главная ценность в политической доктрине партии Nur Otan. Важно, что молодое поколение казахстанцев ценит независимость и дорожит ею как самым главным символом нашей страны", - подчеркнул С. Канкуров.

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