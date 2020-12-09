Nur-Sultan snowpark: горку для катания на лыжах и сноуборде откроют в столице

Нур-Султан. 8 декабря. Kazakhstan Today - В столичном парке имени Ататюрка 20 декабря будет открыта искусственная горка для катания на лыжах и сноуборде. Такое сооружение для любителей активного отдыха устанавливают впервые в Казахстане в рамках развития зимних общественных пространств, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в столичном акимате, общая площадь сооружения составит более 720 квадратных метров. Длина горки - 40 метров, ширина - 18 метров. Сноупарк создается из пластиковых, металлических, и деревянных элементов.

На территории сноупарка планируется организовать прокат необходимой экипировки, с новичками будут работать инструкторы. Также предусмотрено вечернее освещение горки, таким образом планируется организовать не только "дневные", но и "ночные" катания для любителей экстремального вида спорта.

По мастер-плану "Нур-Султан - комфортный город" будут создаваться общественные пространства для популяризации массового спорта. Точки притяжения должны быть не только летние, но и зимние. Эту задачу и воплощают урбанисты с районными акиматами. Планируется создавать такие центры притяжения по всему городу", - рассказал руководитель управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Нур-Султана Нурлан Уранхаев.

Помимо горки для сноубордистов и лыжников, в парке имени Ататюрка, появится ледовый каток, горки для массовых катаний и дом Аяза ата с аниматорами. Также здесь организуют пункты обогрева и кофейни.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства