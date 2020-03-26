Nur Otan будет следить за тем, чтобы чиновники реагировали на обращения граждан

Нур-Султан. 25 марта. Kazakhstan Today - Nur Otan усиливает работу комиссий партийного контроля и общественных советов по противодействию коррупции в регионах, передает Kazakhstan Today.

В соответствии с поручением главы государства Касым-Жомарта Токаева партия "Nur Otan" усиливает работу комиссий партийного контроля и общественных советов по противодействию коррупции в регионах, чтобы обеспечить контроль по обращениям граждан в общественные приемные партии", - сообщил в Instagram первый заместитель председателя партии "Nur Otan" Бауыржан Байбек.

Он пояснил, что речь идет о жалобах на должностных лиц, не реагирующих на обращения граждан, не берущих на себя ответственность и не принимающих своевременные решения, а также по резонансным вопросам, поднимаемым населением в СМИ и социальных сетях.

Nur Otan" также обеспечит партийный и общественный контроль за прозрачным и эффективным расходованием финансовых средств, выделяемых на реализацию антикризисных мер", - отметил Байбек.

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