На политическом совете Nur Otan рассмотрели изменения в Устав и Доктрину партии

Нур-Султан. 23 ноября. Kazakhstan Today - В преддверии XX Съезда в Центральном аппарате партии прошло заседание политического совета Nur Otan. В режиме видеоконференцсвязи наряду с организационными вопросами были рассмотрены итоги деятельности партии за последние 5 лет, передает Kazakhstan Today.

Подводя итоги пятилетней работы Nur Otan, первый зампред партии Бауыржан Байбек отметил, что действенным механизмом контроля предвыборной программы и "обратной связи" стали 234 общественные приемные партии.

Еще в 2014 году Nur Otan по поручению Елбасы, лидера партии Нурсултана Назарбаева первым в стране в рамках проекта "Электронная партия" создал общественную онлайн-приемную, веб-портал, начал внедрять новые каналы коммуникаций через мессенджеры и соцсети.

За 5 лет в партию обратилось порядка 1,2 млн человек, из них почти 30% посредством онлайн. По 92% обращений приняты положительные решения, оказана бесплатная консультативная, правовая помощь. Депутатами-нуротановцами, руководителями центральных и местных исполнительных органов проведено порядка 180 тысяч приемов, принято свыше 340 тысяч граждан. Положительно решены 72% обращений, по 28% - даны разъяснения и необходимые консультации", - сообщил Бауыржан Байбек.

По его словам, несмотря на пандемию, работа общественных приемных была продолжена в онлайн-формате. Принято 339 тысяч электронных обращений.

Как показывает мировой опыт, во время пандемии растет домашнее насилие. Для организации комплексной помощи семьям, женщинам и детям в тяжелой жизненной ситуации был запущен круглосуточный контакт-центр "Экстренная служба 111". Только за 2 месяца оказаны юридические консультации, психологическая помощь более чем по 3 тысячам обращений. Это и есть системная реализация концепции президента страны "Слышащее государство", - сказал первый зампред партии.

При этом, как подчеркнул он, вопросы конкретных социальных групп в соответствии с поручением Елбасы, председателя партии решаются партией Nur Otan на основе проектного подхода.

Так, реализуя проект "Ардагерлерді ардактайык", решено более 200 тысяч социально-бытовых вопросов ветеранов, тружеников тыла. В рамках проекта "Бакытты отбасы" проведен мониторинг более 1300 учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты, внесены 45 предложений по законопроектам в части защиты прав ребенка и противодействия семейно-бытовому насилию.

Благодаря проекту "Кедергісіз келешек" трудоустроено порядка 40 тысяч граждан с особыми потребностями, адаптировано более 24 тысяч объектов, а также открыто 43 кабинета поддержки инклюзии в общеобразовательных школах.

Контроль за решением поставленных Елбасы, лидером партии Назарбаевым задач, выполнением взятых обязательств осуществляют Комитет партийного контроля и Республиканский общественный совет по противодействию коррупции. За прошедшие 5 лет ключевыми партийными органами выработано более 800 рекомендаций различным государственным и партийным органам. К примеру, после вмешательства Комитета партийного контроля выплачена компенсация 9,3 тыс. медработников", - добавил Байбек.

Принципиальным для партии остается и вопрос противодействия коррупции. Так, республиканским советом по противодействию коррупции совместно с Jas Otan проведена проверка вузов и колледжей, улучшены условия проживания в общежитиях для более 10 тысяч студентов.

В рамках программы "Жастар - Отанга!" за последние 5 лет трудоустроены более 13 тысяч молодых людей. В 2,5 раза выросло финансирование государственного социального заказа молодежных инициатив.

Партия Nur Otan первой из общественно-политических организаций в стране системно отреагировала на социально-экономические последствия пандемии. Созданный по инициативе Елбасы, председателя партии Nur Otan Общественный фонд Birgemiz оказал материальную помощь свыше 2,2 млн человек, а также более 2 тысячам медработников. 100 тысячам семей из наиболее незащищенных слоев населения были бесплатно переданы 5 млн масок. Более 1 млн человек были обеспечены товарами первой необходимости на сумму 4,4 млрд тенге. Построены 32 дома для пострадавших от подтопления граждан в Махтаарале, направлено свыше 1 тысячи тонн гуманитарной помощи", - напомнил первый зампред.

Таким образом, по его словам, несмотря на пандемию и непростую экономическую ситуацию, партия вела активную работу, выполняя все свои социальные предвыборные обязательства и укрепляя доверие избирателей.

Следуя принципам прозрачности и подотчетности, Nur Otan с 2014 года ежегодно публикует в СМИ финансовую отчетность с отражением всех статей расходов. По инициативе партии дважды проведена проверка Счетным комитетом, всё соответствует действующему законодательству.

Чтобы сохранить лидерство, необходимо меняться, реагируя на вызовы времени. Как сказал Елбасы, Nur Otan должен продолжать совершенствоваться. Поэтому в прошлом году по поручению лидера партии была принята программа "перезагрузки" - "Доверие. Диалог. Уверенность в будущем". Приняты меры по повышению партийной ответственности на всех уровнях власти, активизирована работа депутатских фракций партии в мажилисе и маслихатах. В рамках "чистки рядов" партии за несоблюдение Устава и Кодекса этики, потерю связи с партией исключено более 240 тысяч человек, за коррупционные правонарушения - 610 человек. В свою очередь, праймериз Nur Otan стали знаковым политическим событием для страны и на практике реализовали формулу "Сильные лидеры - Сильная партия", - заключил Байбек.

В ходе заседания политического совета своим мнением об участии во внутрипартийных выборах поделилась молодой ученый из Павлодарской области Ирина Чидунчи.

От имени всех павлодарских участников праймериз хочу выразить благодарность нашему Елбасы за предоставленную возможность участия в широкомасштабном проекте и заверить, что мы не останемся в стороне происходящих в стране перемен, приложим все усилия, чтобы вместе строить процветающий Казахстан", - сказала она.

По словам еще одного участника праймериз из Туркестанской области Бекарыса Шойбекова, внутрипартийный отбор позволил широким слоям общества принять активное участие в политической жизни страны.

Сегодня партия Nur Otan внедрила в свою работу новый формат. Впервые в общереспубликанском формате был проведен праймериз. Всесторонне обсуждены среди населения 216 предвыборных программ по каждому региону, городу и району. Все это стало возможным благодаря инициативе Нурсултана Назарбаева по "перезагрузке" партии. Nur Otan доказал, что это настоящая народная партия", - добавил член политического совета Бахытжан Жумагулов.

По итогам заседания политического совета был предварительно одобрен отчет правительства по реализации предвыборной программы, рассмотрены изменения в Устав и политическую доктрину партии, утверждены партийный список в мажилис из 78 победителей праймериз, а также составы рабочих органов и повестка дня внеочередного XX Съезда партии.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства