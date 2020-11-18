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Nur Otan: определились кандидаты в мажилис от Костанайской области

17.11.2020 8830
Nur Otan: определились кандидаты в мажилис от Костанайской области
Нур-Султан. 17 ноября. Kazakhstan Today - В ходе областных конференций определились кандидаты в партийный список Nur Otan в мажилис еще от 5 регионов. Также утверждены областные предвыборные программы и избраны делегаты для участия в XX съезде партии, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщает пресс-служба центрального аппарата партии, по итогам дебатов в соответствии с областными квотами представленности в партийный список в мажилис от Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Западно-Казахстанской и Туркестанской областей вошли 24 человека. 
 
Так, в Туркестанской области на квоту в 7 мест претендовали 23 человека. В итоге больше всех голосов набрал предприниматель Кайнар Абасов - 127. Он обошел действующего депутата мажилиса Кудайбергена Ержана, у которого 120 голосов. Также по итогам голосования в список представитель бизнеса Сырым Ертаев, представитель сферы культуры Молдир Бахытжанова, государственный служащий Гульжан Курманбекова, представитель частного сектора Хайрулла Кожабаев и медицинский работник Улжанат Джурумбетова. 
 
В ВКО первое место по итогам дебатов занял предприниматель Лукбек Тумашинов. С отставанием на 4 голоса на втором месте расположилась представитель системы здравоохранения Зарина Камасова. На третьем месте - председатель Курчатовского городского филиала партии Алексей Глазинский. В список также вошли секретарь риддерского городского маслихата Игорь Панченко, представители частного сектора Марина Быкова и сферы образования Азат Сарпеков.
 
В Актюбинской области по итогам дебатов первое место занял глава региональной федерации греко-римской, вольной и женской борьбы Рахат Сыдыков. Следом за ним с 96 голосами расположился государственный служащий Амангали Бердалин. Также в список вошли представитель сферы здравоохранения Галымжан Елеуов и жасотановец Асылжан Буркиталин.
 
В Костанайской области по итогам дебатов список сформирован из председателя объединения профсоюзов Екатерины Смышляевой, представителей частного сектора Самата Акишева, Кырмызы Жанбыршиной и Адиля Агайсина. 
 
В ЗКО борьба развернулась между 15 кандидатами. В итоге больше всего голосов партийцев набрали секретарь областного маслихата Малик Кулшар, представители сферы образования Жанабек Жаксыгалиев и здравоохранения Сабира Сундетова. 
 
Стоит отметить, что ранее были избраны кандидаты в партийный список мажилиса от столицы, Алматы, Шымкента, Алматинской, Кызылординской и Карагандинской областей. Итоговый список будет утвержден 25 ноября на XX съезде партии.
 
 
Представленность женщин увеличилась с 22 до 34%, молодежи - в 3,5 раза, с 7 до 24%. Средний возраст по сравнению с действующим составом маслихатов омолодился на 7 лет - с 51 года до 44 лет. 
 
24% партийных списков составляют действующие депутаты, а 76% - новые лица. При этом в партию вступило более 42 тысяч новых сторонников. Более 1000 из них приняли участие во внутрипартийных выборах, каждый 3-й вошел в партийные списки Nur Otan. 
 
В пресс-службе напомнили, что с результатами электронного голосования и списками кандидатов можно ознакомиться на сайте primaries.kz.
 

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