Nur Otan потребовал ускорить ремонт водопровода для сельчан в Акмолинской области

Нур-Султан. 9 июня. Kazakhstan Today - В Акмолинской области Комиссией партийного контроля Аршалынского филиала партии Nur Otan проведена проверка по обращению жителей села Жибек Жолы по факту отсутствия питьевой воды, передает Kazakhstan Today.



В ходе проверки установлено, что причина отсутствия питьевой воды - плохое состояние водопровода и недостаточная мощность действующей насосной станции, сообщает пресс-служба правящей партии.



"В целях решения данной проблемы акиматом района разрабатывается проектно-сметная документация на строительство дополнительной насосной станции. При этом бюджетную заявку на ее строительство планировалось подать лишь в августе - сентябре 2020 года", - говорится в сообщении.



В ходе рассмотрения данного вопроса комиссией партийного контроля были приняты следующие решения: обеспечить подготовку ПСД, передачу документов на экспертизу и подачу бюджетной заявки на выделение денежных средств до 15 июля 2020 года; рекомендовать привлечь к партийной ответственности в виде замечания члена партии - заместителя акима Аршалынского района Р. Сабирова за не оперативное принятие мер при решении вопроса.



По информации пресс-службы, данный вопрос взят областным филиалом партии на особый контроль.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства