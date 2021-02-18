Nur Otan уличил ведомства Актюбинской области в неэффективном расходовании средств

Нур-Султан. 17 февраля. Kazakhstan Today - На заседании республиканского общественного совета по противодействию коррупции при партии Nur Otan рассмотрели, что сделано за последние три года в Актюбинской области для противодействия коррупции, передает Kazakhstan Today.

В указанный период за факты коррупции к уголовной ответственности было привлечено 168 лиц, из которых 15 руководителей областного значения, а 110 лиц - сотрудники органов внутренних дел.

Как показывает проведенный рабочей группой совета анализ, коррупция в правоохранительных органах связана с покровительством незаконной деятельности, непривлечением к уголовной и административной ответственности, ускоренным получением водительских удостоверений, положительным решением вопросов по трудоустройству, а также с хищением бюджетных средств и другими факторами.

Наибольшую критику нуротановцев вызвало мошенничество в медицинской сфере. По словам руководителя рабочей группы Талгата Нарикбаева, сотрудники областного управления здравоохранения воспользовались пандемией не без выгоды для себя.

Медицинское оборудование закупалось по завышенной стоимости. Например, Областная больница скорой помощи приобрела аппарат ИВЛ за 22,3 млн тенге. Хотя разница между фактической ценой закупа с максимальной рыночной ценой составляет почти 5 млн тенге. Второй пример: вышеуказанная больница приобрела систему ультразвуковую диагностическую медицинскую на сумму 69,5 млн тенге при максимальной рыночной стоимости 32 млн тенге. За прошлый год в правоохранительные органы направлено 23 материала для принятия процессуальных мер", - сообщил Талгат Нарикбаев.

Кроме того, рабочая группа совета обратила внимание на нелогичный выбор мест для строительства учреждений образования, в частности заранее известно, что школа строится там, где нет учеников.

Неэффективно расходованы бюджетные средства на строительство учебного корпуса на территории круглогодичного комплекса "Асем" стоимостью 800,8 млн тенге в связи с отсутствием контингента учащихся, средней школы в селе Шилисай стоимостью 1,4 млрд тенге и средней школы в селе Украинка стоимостью 1,1 млрд тенге в связи с малой численностью детей школьного возраста в данных населенных пунктах и прилегающих селениях", - сказал Талгат Нарикбаев.

По мнению члена РОСПК Меруерт Казбековой, отдельные недобросовестные слуги народа пользуются ситуацией, связанной с коронавирусом.

Поражает именно отсутствие морально-этических качеств у руководителей, у госслужащих, которые призваны стоять на страже будущего нашей страны. Грабят именно тех, кто не может защититься, детей и больных", - заявила Меруерт Казбекова.

Члены совета также обсудили ситуацию, сложившуюся в АО "Социально-предпринимательская корпорация "Актобе". Порядка 700 млн тенге - это объем долгов корпорации, а еще почти 1,5 млрд тенге - просроченная дебиторская задолженность. Вдобавок - выдача беспроцентных займов, которые признаны бесполезными финансовыми операциями как для самой корпорации, так и для экономики области. Со стороны СПК "Актобе" отсутствовал контроль и не принимались системные меры по своевременному возврату выделенных заемных средств и полной реализации инвестированных проектов.

Интересно, а о чем вообще думало руководство СПК? Вели себя как благотворительный фонд, раздавали деньги направо и налево, а как теперь их вернуть, кто будет за это отвечать?! Сомнения вызывает и деятельность индустриальной зоны "Актобе". Из бюджета области им дали почти 5 млрд тенге, они их успешно освоили, а создали лишь 5 производств на 300 рабочих мест. И где контроль со стороны акимата области?" - задал вопрос председатель РОСПК Омархан Оксикбаев.

Подводя итоги заседания, члены совета постановили привлечь к партийной ответственности руководителей областного управления экономики и бюджетного планирования, управления госзакупок, управления образования, а также заместителя акима города Актобе.

Отдельно глава РОСПК остановился на работе Актюбинской областной прокуратуры, которая явно не заслуживает положительной оценки.

Порядка 70 уголовных дел возбудили и все закрыли. Господин прокурор, заместитель, совсем недавно глава государства отметил особую роль прокуратуры в обеспечении верховенства закона и в борьбе с преступностью. А вы спите! Хотя вы ревизоры, надзорный орган и следить должны, в том числе за тем, как используются бюджетные средства", - заявил Омархан Оксикбаев.

Также члены партийной комиссии рекомендовали Генеральной прокуратуре провести ревизию ранее прекращенных уголовных дел по Актюбинской области по фактам присвоения и растраты вверенного чужого имущества и принять действенные меры по возмещению причиненного ущерба.

В борьбе с коррупцией один Nur Otan сам своими силами не справится. Обществу, гражданским активистам - всем надо подключаться, а мы, как политическая сила и правящая партия, эти силы объединим", - заключил он.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства