Нурсултан Назарбаев прибыл в Алматы

"Елбасы встречали с цветами около двух тысяч алматинских студентов под эгидой объединяющей все высшие учебные заведения города студенческой организации G-38", - сообщила пресс-служба Акорды.
Спустившись с трапа, Нурсултан Назарбаев лично поблагодарил молодежь за неожиданный и теплый прием.
Первый Президент Казахстана особо подчеркнул важную роль молодого поколения в развитии государства.
"Вы являетесь счастливыми людьми: учитесь в таком красивом городе, живете в такой прекрасной и известной всему миру стране. Казахстан – это наша Родина. Наша обязанность – сохранить независимость. Желаю всем крепкого здоровья и успехов в будущем", - обратился к молодежи Нурсултан Назарбаев.
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