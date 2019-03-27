Нурсултан Назарбаев прибыл в Алматы

Алматы. 26 марта. Kazakhstan Today - Молодежь Алматы встретила Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Нурсултана Назарбаева у трапа самолета, чтобы поблагодарить его за постоянную заботу и всестороннюю поддержку, а также за неоценимый вклад в становление независимого Казахстана, передает Kazakhstan Today.

"Елбасы встречали с цветами около двух тысяч алматинских студентов под эгидой объединяющей все высшие учебные заведения города студенческой организации G-38", - сообщила пресс-служба Акорды.

Спустившись с трапа, Нурсултан Назарбаев лично поблагодарил молодежь за неожиданный и теплый прием.

Первый Президент Казахстана особо подчеркнул важную роль молодого поколения в развитии государства.

"Вы являетесь счастливыми людьми: учитесь в таком красивом городе, живете в такой прекрасной и известной всему миру стране. Казахстан – это наша Родина. Наша обязанность – сохранить независимость. Желаю всем крепкого здоровья и успехов в будущем", - обратился к молодежи Нурсултан Назарбаев.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства