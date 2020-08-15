Нужно ли пассажирам международных авиарейсов сдавать тест на COVID-19 по прилете в Казахстан

Нур-Султан. 14 августа. Kazakhstan Today - Как сообщила сегодня на брифинге в СЦК главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова, Минздрав разработал критерии по разрешению въезда в РК граждан из стран, в которые разрешены авиаперелеты, передает Kazakhstan Today.

Согласно критериям Минздрава, пассажиры могут заезжать в Казахстан без ограничений, если в стране, откуда они прибыли, эпидемиологическая ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией и другим важным показателям лучше, чем в РК.

Если же эпидситуация в стране, из которой прибыл пассажир, находится на одном уровне с Казахстаном, то пассажир должен предъявить ПЦР-справку об отрицательном анализе на коронавирус давностью не более пяти дней. В случае отсутствия такой справки, данные пассажира вносятся в мобильное приложение, а он обязуется в течение двух суток пройти ПЦР-тестирование уже в Казахстане либо обязуется 14 дней находиться на домашнем карантине.

Что касается стран, в которых эпидемиологическая ситуация хуже, чем в Казахстане, то авиасообщение с ними находится под запретом, подчеркнула Есмагамбетова.

Напомним, Комитет гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР РК) сообщил о возобновлении международных полетов.





В соответствии с решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан от 11 августа 2020 года, с учетом рекомендаций Министерства здравоохранения РК, уровня эпидемиологической обстановки согласно карте Всемирной организации здравоохранения, с 17 августа 2020 года поэтапно возобновляются международные полеты в Объединенные Арабские Эмираты, Республику Беларусь, Германию, Нидерланды, Египет, Украину и Российскую Федерацию", - сообщили в пресс-службе КГА.

Отмечается, что МИИР предварительно проработало вопрос возобновления регулярных пассажирских рейсов совместно с авиационными властями вышеуказанных стран.

Указанные страны поддерживают возобновление полетов с Казахстаном с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований (термометрия, социальное дистанцирование, масочный режим, ПЦР-тестирование). Необходимо отметить, что для выполнения полетов в Россию требуется разрешение с российской стороны", - говорится в сообщении.

Количество рейсов по международным маршрутам будет выполняться на основе действующих межправительственных соглашений о воздушном сообщении и в зависимости от коммерческой загрузки воздушных судов на каждом маршруте.

Рейсы и продажа билетов будут осуществляться в соответствии с опубликованным на сайтах авиакомпаний расписанием по мере снятия ограничений на перемещение граждан через государственные границы с вышеуказанными странами и улучшения эпидемиологической обстановки в условиях повышенных мер санитарной безопасности, установленных Казахстаном и соответствующими странами.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства