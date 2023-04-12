О множественных нарушениях при проведении негласных следственных действий рассказали в ГенпрокуратуреО множественных нарушениях при проведении негласных следственных действий рассказали в Генпрокуратуре
11.04.2023, 09:45 72526
О множественных нарушениях при проведении негласных следственных действий рассказали в Генпрокуратуре
Выявлены многочисленные нарушения законности, связанные с несоблюдением порядка назначения НСД, отсутствием надлежащих обоснований их проведения, нарушением сроков, а также незаконным проведением НСД
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Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Проведенными в I квартале текущего года проверками состояния законности при назначении и проведении негласных следственных действий выявлены нарушения законности в деятельности органов уголовного преследования, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.
По информации Генпрокуратуры, в прошлом году следственным судьям на рассмотрение поступило 34 637 постановлений о проведении следственных действий (НДС), из них санкционировано 32 393 постановления, отказано в проведении 2244 НСД.
Причинами для отказа судом в даче санкции стало несоблюдение требований при составлении поручения следователем, отсутствие мотивированного обоснования и нарушение сроков их назначения", - пояснили в пресс-службе.
Как рассказали в ведомстве, в первом квартале текущего года прокурорами выявлены многочисленные нарушения законности, связанные с несоблюдением порядка назначения НСД, отсутствием надлежащих обоснований их проведения, нарушением сроков, а также незаконным проведением НСД.
В соответствии УПК РК лицо, в отношении которого проводилось негласное следственное действие, должно быть об этом уведомлено органом досудебного расследования без ознакомления с результатами негласного следственного действия в срок не позднее шести месяцев с момента вынесения итогового решения по уголовному делу.
При этом лицо, в отношении которого проводились НСД, в течение пятнадцати суток с момента уведомления имеет право обратиться в специализированный следственный суд с заявлением о признании проведения соответствующих НСД незаконными и возмещении причиненного ущерба.
Тем не менее в 227 случаях выявлены нарушения указанных требований УПК.
По нарушениям Генеральной прокуратурой в адрес органов уголовного преследования внесены акты прокурорского надзора.
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12.04.2023, 08:54 1411
С момента первого в истории полета человека в космос исполняется 62 года
Фото: Ревизор.ru
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Байконур. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 12 апреля 1961 года состоялся первый в мире полет человека в космос. В этот день в 09.07 по московскому времени с космодрома Байконур состоялся запуск ракеты-носителя "Восток".
Она вывела на околоземную орбиту советский космический корабль "Восток" с человеком на борту. Пилотом корабля стал советский летчик-космонавт Юрий Гагарин, превратившийся после этого в символ покорения космоса и ставший одним из самых известных людей XX века.
Продолжительность полета составила 1 час 48 минут. Во время нахождения на орбите Гагарин поддерживал радиосвязь с Землей, вел наблюдения в иллюминаторы, контролировал работу систем корабля, сообщает historyrussia.org.
После совершения одного оборота вокруг Земли спускаемый аппарат корабля совершил посадку на территории СССР, в Саратовской области. Как и планировалось, на высоте нескольких километров от поверхности Земли космонавт катапультировался и совершил посадку на парашюте вблизи спускаемого аппарата. Приземлился Юрий Гагарин в 10.55 по московскому времени.
Знаменательным пуском руководили Сергей Королев, Леонид Воскресенский и Анатолий Кириллов.
Указом президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года в честь первого полета человека в космос был утвержден День космонавтики.
Позже космонавт Герман Титов предложил учредить День космонавтики как в Советском Союзе, так и во всем мире. В ноябре 1968 года на генеральной конференции Международной авиационной федерации приняли решение утвердить 12 апреля как Всемирный день авиации и космонавтики. А 7 апреля 2011 года на специальном пленарном заседании Генеральной ассамблеи ООН была принята резолюция, которой 12 апреля провозглашалось Международным днем полета человека в космос, пишет kp.ru.
Это событие - колоссальный шаг для всего человечества, открывший людям управляемое исследование космоса.
12.04.2023, 08:13 5456
Нурлан Ногаев обратился к жителям Мангистауской области
Он призвал сохранять спокойствие и не допускать дестабилизации ситуации
Фото: скриншот из видео из соцсетей
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Актау. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Аким региона Нурлан Ногаев призвал жителей Мангистауской области сохранять спокойствие и не допускать дестабилизации ситуации.
Уважаемые мангистаусцы, дорогие земляки! В этой непростой ситуации мы должны проявить выдержку и не принимать эмоциональных решений. Нагнетание напряжения в обществе, нарушение закона и правовых норм приведет к дестабилизации обстановки и не будет способствовать решению возникшей проблемы. Уважаемые земляки, я обращаюсь к вам с призывом не допустить дестабилизации", - заявил Ногаев.
Он отметил, что ситуация должна решаться только в рамках закона.
Мы все хотим стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Мы также хотим жить в правовом государстве. Сейчас важно не пойти на поводу провокаторов. Нельзя давать повод деструктивным элементам для расшатывания ситуации. У нас одна цель - чтобы люди работали, получали достойную заработную плату, были уверены в завтрашнем дне, чтобы человеческое достоинство сохранялось и уважалось. Для нас всех крайне важным является удержать ситуацию в рамках правового реагирования. И мы должны работать над этим. Нам всем нужна стабильность на наших предприятиях!" - сказал аким.
Он призвал в священный месяц Рамазан быть вместе, быть сплоченными, едиными в сохранении стабильности и спокойствия.
Мы с вами прошли многое благодаря нашим совместным усилиям. Уверен, что и это мы тоже преодолеем вместе", - заключил глава региона.
Напомним, 10 апреля рабочие из Жанаозена устроили забастовку возле здания "КазМунайГаза" в Астане.
По информации портала "Sputnik Казахстан", рабочие требовали, чтобы вместо договоров аутсорсинга с ними заключили трудовые контракты на три года и дали возможность уходить в отпуск. Собравшиеся являются бывшими работниками компании "БерАли Мангистау Company", ранее проигравшей тендер на выполнение нефтесервисных услуг для АО "Озенмунайгаз".
По информации "КазМунайГаза", им предложили перейти в другую компанию с зарплатами $1500, но они отказались. По словам бастующих, работу предложили не всем, а только 55 из 240 человек.
Вечером 11 апреля протестующих задержали. Узнав об этом, жители Жанаозена собрались перед акиматом и потребовали освободить задержанных в столице.
Сегодня в соцсетях появилось видео, на котором митинговавшие в Астане жанаозенцы сообщают, что отправляются домой.
По данным Sputnik.kz, представитель инициативной группы со стороны протестующих сообщил, что все рабочие сегодня возвращаются домой. Несколько человек останутся в Астане, чтобы решить проблемные вопросы с "КазМунайГазом".
11.04.2023, 18:53 44521
Казахстанцы смогут оформлять доверенности онлайн
Казахстан стал одним из первых государств в мире, которое перевело в цифровой формат данный вид нотариального действия
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Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство юстиции совместно с Министерством цифрового развития презентовали новый проект "Цифровой нотариат", который существенно упростит гражданам получение нотариальных услуг. Теперь у казахстанцев появилась возможность оформить доверенности в электронном виде, сообщает сайт главы правительства.
Таким образом, Казахстан стал одним из первых государств в мире, которое перевело в цифровой формат данный вид нотариального действия. На сегодняшний день нотариальное удостоверение доверенности в онлайн-режиме доступно только во Франции и Литве, говорится в информации.
Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в предвыборной программе заявил о необходимости создания соответствующей цифровой инфраструктуры на базе мобильного приложения Е-gov для взаимодействия государства с населением и бизнесом. Сегодняшний проект "Цифровой нотариат" - одна из работ в этом направлении. Мы и впредь совместно с госорганами продолжим реализацию полезных проектов по облегчению жизни казахстанцев", - отметил министр цифрового развития Багдат Мусин.
По словам Азамата Ескараева, ранее для оформления доверенности требовалось физическое присутствие клиента для подписания и удостоверения документа нотариусом, то теперь нотариальная доверенность доступна гражданам через eGov Mobile, а в дальнейшем она появится и в ряде банковских приложений. Так называемая цифровая доверенность оформляется в режиме онлайн посредством видеосвязи клиента с нотариусом, проинформировал министр юстиции.
Для оформления цифровой доверенности необходимо:
- авторизоваться в приложении eGov Mobile;
- заполнить заявку и подписать ее с помощью ЭЦП;
- осуществить видеозвонок нотариусу из приложения для подтверждения личности;
- оплатить услугу нотариуса по установленному тарифу;
- получить цифровую доверенность в разделе "Цифровые документы".
Оказать данную услугу сможет любой нотариус, свободный в момент обращения. Цифровую доверенность можно будет предъявлять во всех государственных инстанциях или по месту требования наравне с бумажным аналогом.
При этом в целях обеспечения безопасности используется ЭЦП с применением биометрических данных пользователя как при авторизации в приложении eGov Mobile, так и при подписании заявки.
Ранее сообщалось, что в Казахстане будут выдавать электронные дубликаты документов об образовании. Также планируется автоматизировать весь процесс аттестации педагогов.
11.04.2023, 15:15 58361
В Алматы по решению суда сносят пристройку к жилому дому
Пристройка возведена без разрешительных документов
Фото: акимат Алматы
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Алматы. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы по решению суда сносят двухэтажную пристройку к зданию - жилому дому, сообщает управление градостроительного контроля города.
По данным управления, пристройка к зданию 96/77 на улице Мауленова возведена без разрешительных документов.
Ранее управлением градостроительного контроля по результатам проведенной проверки установлено, что строительство осуществлено хозяйственным способом без проектно-сметной документации, прошедшей в установленном порядке экспертизу, без привлечения авторского и технического надзоров, без уведомления о начале производства строительства. Исковые требования управления Алмалинский районный суд удовлетворил", - сообщили в пресс-службе.
Подчеркивается, что снос пристройки начался в присутствии судебных исполнителей.
Ранее летнюю террасу кафе в центре Алматы снесли по решению суда.
Напомним, в Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно. Особую обеспокоенность вызывает застройка предгорных районов Алматы. Застройка на склонах гор несет угрозу схода оползней.
Ранее специалист по экологии Ася Гейдт рассказала, что при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки.
Такое воздействие нарушает структуру почвы, что вызывает ее усиленную эрозию и проседание грунта. Это в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий", - пояснила эколог.
Также в Алматы в рамках программы реновации эксперты усматривают коррупционные признаки, которые позволяют застройщикам получить лакомые земельные участки для возведения высоток.
Депутаты фракции Народной партии Казахстана заявили, что бесчисленные "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов.
В жертву многоквартирным жилым комплексам приносится инфраструктура целых районов, вместо поликлиник, школ, рекреационных зон неумолимо вопреки генпланам застройки растут многоэтажные дома", - высказались депутаты.
Аким города подтверждает, что уплотнительная застройка становится причиной низкой проветриваемости города и также влияет на уровень загрязнения воздуха. Однако алматинцы ежемесячно наблюдают появление новых многоэтажных ЖК.
11.04.2023, 11:21 68071
Объявить мораторий на строительство в предгорьях Алматы предложил сенатор
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Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат сената Андрей Лукин предложил объявить мораторий на строительство в горных районах Алматы.
По словам депутата, частные строительные компании, прикрываясь мораторием на проверки бизнеса, меняют целевое назначение земель с крестьянского или садоводческого хозяйства на ИЖС, потом ведут застройку многоэтажных жилых комплексов на склонах, непосредственно прилегающих к предгорьям.
Хотя МЧС неоднократно отмечало, что строительство на данных участках может привести к оползням техногенного характера, поскольку такие склоны не подходят для капитального строительства", - отметил Лукин в своем депутатском запросе.
По его словам, на одном из крупнейших казахстанских сайтов для размещения объявлений в сфере недвижимости выставлены несколько объявлений о продаже земельных участков от 50 соток до гектара в микрорайоне Каменское плато.
В одном объявлении собственник даже готов оказать помощь при переоформлении и изменении целевого назначения через связи в госорганах", - отметил депутат.
Учитывая вышеизложенное депутат предложил:
- провести детальную инвентаризацию земель горных и предгорных районов;
- проверить законность вывода части территорий природного парка «Медеу» для строительства ИЖС;
- внести изменения и дополнения в действующее законодательство, предусматривающие полный запрет частного строительства в горных и предгорных районах.
Напомним, бесконтрольная застройка пригородной зоны Алматы занимает территорию более 17 тысяч квадратных километров и включает пять административных районов области. В зоне особого внимания оказались Талгарский, Карасайский, Илийский, Енбекшиказахский и Жамбылский районы, где местные власти уличили в игнорировании генерального плана по застройке, утвержденного правительством в 2010 году.
Ранее глава МЧС РК Юрий Ильин заявил о необходимости ужесточения требований к застройщикам.
Зачастую принимаются и вводятся в эксплуатацию здания, жилые дома, которые построены в том числе из саманного кирпича, который никаким нормам не подлежит и не выдержит при разрушительном землетрясении. Здесь большой спектр работы, который нам предстоит решать, и, наверное, потребует больших и финансовых средств и, возможно, пересмотра законодательства в целях ужесточения требований к застройщикам, непосредственно ведущим работы в сейсмоопасном регионе", - пояснил министр.
Независимый эксперт поделилась мнением о генплане Алматы до 2040 года. По ее словам, генплан предусматривает еще больший рост застройки, причем высокоэтажной.
11.04.2023, 10:39 71921
Региональные операторы сбывали социальный уголь предпринимателям в пик отопительного сезона
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Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Марат Карабаев сообщил о фактах реализации социального угля в разгар отопительного сезона представителям бизнеса.
В целях исключения нехватки коммунально-бытового угля в предстоящий отопительный период министерством принимаются превентивные меры, направленные на ограничение вывоза угля автотранспортом (сроком на 6 месяцев) и железнодорожным транспортом, за исключением угледобывающих предприятий, сообщил Карабаев.
Опыт прошлого периода показал, что в самый пик отопительного сезона имелись факты оттока социального угля с точек реализации. Так, в пяти регионах страны (Северо-Казахстанской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской и Алматинской областях) отток составил порядка 400 тысяч тонн угля", - проинформировал министр.
По его словам, из-за отсутствия контроля со стороны акиматов ряд региональных операторов начали реализовывать социальный уголь не по назначению, то есть субъектам бизнеса (цементным, кирпичным заводам и тепличным хозяйствам).
10.04.2023, 17:10 112511
МИД: Казахстан обеспокоен обострением напряжения на Ближнем Востоке
Казахстан всегда выступал за толерантность и укрепление межрелигиозного диалога
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Астана. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан обеспокоен обострением напряжения на Ближнем Востоке в связи с нападениями на верующих в благословенной мечети Аль-Акса, сообщили в Министерстве иностранных дел Республики Казахстан.
Выражаем надежду, что в складывающейся ситуации возобладает здравый смысл и все вовлеченные стороны проявят сдержанность и откажутся от шагов, ведущих к насилию и дальнейшему ухудшению ситуации, а также от актов подстрекательства. Полагаем важным в данной ситуации сохранение статуса-кво", - заявили в министерстве.
Казахстан, всегда выступая за толерантность и укрепление межрелигиозного диалога, твердо поддерживает усилия международного сообщества, направленные на мирное урегулирование ближневосточной проблемы в соответствии с резолюциями Совета безопасности ООН.
Надеемся, что политические, религиозные и общественные лидеры приложат все усилия для снижения напряженности в период священного месяца Рамадан и праздника Песах", - добавили в МИД.
Напомним, в ночь на 5 апреля в Аль-Аксе произошли столкновения палестинцев с израильскими полицейскими, которые попытались вывести забаррикадировавшихся внутри мечети людей, якобы готовившихся устроить беспорядки, сообщает rbc.ru.
В ответ палестинцы запускали фейерверки и бросали камни прямо внутри здания. Полицейские применяли светошумовые гранаты, отравляющий газ и резиновые пули. В результате были задержаны около 400 человек.
10.04.2023, 16:58 111111
В Ираке за работу в подпольном казино задержали 20 казахстанцев
Фото: Depositphotos
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Астана. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Ираке задержали 20 граждан Казахстана за осуществление незаконной трудовой деятельности - работа в подпольном казино. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров.
Посольство Казахстана в Иордании и по совместительству в Ираке договорилось с местными органами о проведении процедуры депортации без судебного разбирательства. В настоящее время указанные граждане, выплатив штрафы, покинули территорию Ирака. Этот случай не является единичным. В феврале текущего года семь граждан Казахстана находились под следствием за нарушение норм законодательства Ирака о пребывании иностранцев, в частности за осуществление незаконной трудовой деятельности в подпольном казино. Стало известно, что еще в ноябре 2022 года пятеро из них были задержаны и выпущены под залог до рассмотрения дела судом. Несмотря на это, они вернулись на прежнее нелегальное рабочее место и продолжили работать, тем самым нарушать нормы иракского законодательства", - сказал Айбек Смадияров.
Он отметил, что посольством Казахстана организована бесплатная юридическая и другая экстренная помощь. Проведены переговоры с судом и прокуратурой, по результатам которых достигнуты определенные положительные договоренности. Лица, нарушившие положения вышеуказанного закона, могут быть привлечены к тюремному заключению сроком до 3 лет либо обременены штрафом в размере от 500 тысяч до 3 млн иракских динаров. При этом все граждане РК были осведомлены, что едут в Ирак заниматься незаконной деятельностью.
В МИД призвали казахстанцев соблюдать законодательство других стран и не идти на риск тюремного заключения.
В интернете очень много объявлений. Многие, кто выезжает на такую работу, знают, куда едут. Только единицы не знают... Некоторые граждане возвращаются в страну после таких инцидентов, меняют фамилию и снова едут на такие сомнительные заработки. Есть такие факты, к сожалению", - заключил Айбек Смадияров.
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