Астана. 11 марта. Kazakhstan Today - О подъемах уровней воды на реках Западного и Восточного Казахстана предупредили синоптики, передает Kazakhstan Today.

10-13 марта 2019 года в связи с прогнозами положительных дневных и ночных температур воздуха, а также выпадения осадков (преимущественно дождь) в Западно-Казахстанской области ожидается интенсивное таяние снега и формирование талого стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках, сообщили в "Казгидромете".

Кроме этого, 10-13 марта в связи с прогнозом положительных температур воздуха в Восточно-Казахстанской области ожидается интенсивное таяние снега и формирование талого стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках.

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