О резком похолодании предупредили синоптики жителей двух областей

Нур-Султан. 21 января. Kazakhstan Today - Непогода ждет жителей Атырауской, Мангистауской, Туркестанской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Акмолинской и Павлодарской областей, передает Kazakhstan Today.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 22 января в Атырауской области днем на большей части ожидается снег. Местами ожидается туман, днем местами гололед, низовая метель.

22 января в Мангистауской области местами ожидается гололед.

22 января в Туркестанской области ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 0-5, местами 8 мороза, в северных районах 13-18 мороза, днем до 0-5, местами 8 мороза, в северных районах 12 мороза. 23 января днем в горных районах ожидается сильный снег. Местами сохранятся метель, туман, ветер юго-западный, 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, в горных районах 30 метров в секунду и более. Вероятность шторма - 85-90%

22 января в Кызылординской области ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 15-20 мороза, днем до 3-8, местами 11 мороза. Ветер северо-западный, с переходом на юго-западный, местами 15-20 метров в секунду.

22 января в Западно-Казахстанской области местами ожидается туман. Вероятность шторма 85-90%.

22 января в Акмолинской области местами ожидаются низовая метель, туман. Ветер юго-западный, западный, днем местами 15-20 метров в секунду.

Днем 22 января в Павлодарской области местами ожидается низовая метель, ветер северо-западный, западный, 15-20 метров в секунду.

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