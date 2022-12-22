21.12.2022, 13:16 59331
О циркуляции свиного гриппа в Казахстане заявила министр здравоохранения
Вирусы накладываются друг на друга, в результате чего инфекция протекает тяжелее
Астана. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министр здравоохранения Ажар Гинят сообщила о циркуляции трех видов гриппа в Казахстане, в том числе свиного.
В Казахстане циркулирует три вида гриппа, в том числе свиной - H1N1, сообщила глава Минздрава в кулуарах мажилиса в среду.
Также регистрируются аденовирусы, риновирусы. Мы видим, что идет микс инфекции, суперинфекции. Накладываются вирусы друг на друга, и вирусная инфекция тяжелее протекает", - рассказала Ажар Гиният.
Также, по ее словам, в Казахстане циркулирует штамм коронавируса омикрон, который видоизменяется и выживает в окружающей среде. Кроме того, регистрируется штамм цербер.
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22.12.2022, 12:35 1541
Эксперты указывают на ряд причин для полного запрета использования фейерверков Эксклюзив
Фото: pexels
Алматы. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Многочисленные эксперты из различных направлений указывают на очевидные причины для полного запрета использования в населенных пункта и природных зонах фейерверков, петард и прочей пиротехники.
Накануне и новогодних праздников в Министерстве внутренних дел РК напомнили о требованиях применение пиротехнически и штрафах за ее применение в неположенных местах.
В соответствии с частью 2 статьи 436 КоАП (Применение пиротехнических изделий в населенных пунктах) применение пиротехнических изделий в населенных пунктах и в не отведенных для этого местах, нарушающее покой физических лиц, установленный порядок и не повлекшее причинение крупного материального ущерба, - влечет штраф в размере 20 МРП с конфискацией пиротехнических изделий.
Также действие, предусмотренное частью второй настоящей статьи, совершенное несовершеннолетним в возрасте до шестнадцати лет, - влечет предупреждение или штраф на родителей или лиц, их заменяющих, в размере 20 МРП с конфискацией пиротехнических изделий.
Действие, предусмотренное частью второй настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, а равно лицом, привлекавшимся в течение года к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное статьей 437 КоАП (нарушение тишины), - влечет штраф в размере 30 МРП с конфискацией пиротехнических изделий", - заявили в ведомстве.
Кроме того, в министерстве особо подчеркнули применение штрафов за незаконную продажу пиротехники.
В соответствии со статьей 196 КоАП (Незаконная торговля товарами или иными предметами) торговля товарами и иными предметами, свободная торговля которыми запрещена или ограничена законодательством Республики Казахстан, - влечет штраф в размере двадцати 5 МРП.
В свою очередь экологи и ученые рассказали о вредоносном воздействии взрывов праздничных салютов на окружающую среду.
Организаторы шоу программ и жители нашего мегаполиса не задумываются о последствиях, ведь пиротехника - мощный источник загрязнения окружающей среды. Группа ученых из США и КНР с помощью метаанализа 145 исследований, которые соответствовали установленным критериям поиска, оценили выбросы загрязняющих веществ при запуске фейерверков и пришли к выводу, что качество воздуха в это время серьезно ухудшается, что негативно отражается на здоровье человека и на животных", - отметила эколог, PhD, стипендиат программы "Болашак" Айнур Сейлхан.
По ее словам, основной компонент фейерверков - черный порох - состоит из восстановителей (порошка древесного угля, серы) и окислителей (нитрата калия и в ряде случаев перхлората калия). Также для улучшения визуальных эффектов также добавляют алюминий, железо, сурьму и неорганические соли.
Когда фейерверк горит, сера, древесный уголь и металлический порошок быстро воспламеняются под действием окислителя, и выделяется большое количество тепла и света. При этом образуются газы, содержащие углерод, азот и серу, их оксиды, а также многочисленные частицы, например оксиды металлов", - пояснила эколог.
Обычно, подчеркнула она, ионы водорастворимых соединений-загрязнителей оседают на поверхности Земли вместе с атмосферной влагой - они могут вызвать у человека проблемы со здоровьем и даже стать частью природного круговорота воды.
В общей сложности были выявлены 13 водорастворимых ионов, включая 5 катионов (Na+, Mg2+, K+, Ca2+ и NH4+) и 8 анионов (F-, Cl-, ClO4-, NO2-, NO3-, SO32-, SO42- и CO32-). Реже встречаются NO2-, SO32- и CO22-. Концентрации SO42- и K+ были максимальными во время фестивалей и достигли 23 микрограммов на кубический метр и 13 микрограммов на кубический метр, соответственно, что в 38,3 и 2,7 раза выше, чем в обычные дни", - заявила Айнур Сейлхан.
По словам эколога, такие высокие уровни объясняются тем, что сера и калий являются основными компонентами черного пороха, входящего в состав фейерверков.
В процессе горения сера превращается в SO2, который может быстро окисляться до SO42- либо при катализе металлами, либо фотохимически. Источником калия является селитра или перхлорат. Водорастворимых ионов по степени концентрации расположены в следующем порядке: CO32-> NO3-> Cl-> NH4+> Ca2+> Mg2+> Na+> NO2-> SO32-> F-. Это указывает на то, что концентрация вторичных компонентов аэрозоля (включая CO32-, NO3-, NH4+) постепенно увеличивалась и становилась "доминирующей" в дни проведения фестивалей. Средние концентрации CO32-, NO3-, NH4+ при горении фейерверков составляли 15, 14 и 8,7 микрограммов на кубический метр соответственно; соотношения между этими показателями и фоновыми составили 30,3, 2,2 и 4. Этот параметр применяют в качестве индикатора использования фейерверков", - пояснила эксперт.
Также в состав фейерверков добавляются специальные элементы для усиления зрелищности и декоративных эффектов.
Sr, Ba, Sb, Pb, Na, K и Cu применяют при производстве красных, желто-зеленых, светло-зеленых, зеленых, желтых, фиолетовых и синих фейерверков, поэтому неудивительно, что после сжигания пиротехники в воздухе обнаруживаются более высокие концентрации этих металлов. Хлориды и сульфаты кальция используются для создания оранжевого пламени и усиления цвета, а цинк - для создания дыма. Марганец используются в качестве топлива для увеличения яркости горения. Хром является катализатором увеличения скорости горения. Магний играет важную роль в образовании искр, алюминий вносит вклад в горение, искрение и придает блеск. Во время горения пиротехники было обнаружено 47 элементов. Наиболее распространенные: K, S, Ca, Al, Si, Mg, Na; Fe, Ba, Zn, Pb, Cu; Ti, Sr, Mn, Cr, As, Cd. Концентрации основных элементов при использовании фейерверков располагаются так: K> S> Ca> Al> Si> Mg> Fe> Na> Ba> Zn> Pb> Cu>Ti> Sr> Mn>Cr>As", - проинформировала эколог.
Кроме того, отметила эксперт, шум фейерверков способствует не только их привлекательности, но также создает шумовое загрязнение, что, очевидно, вредит органам слуха. От пиротехники страдают не только люди, но и городские птицы.
Например во многих парках нашего города встречались сотни птиц травмированы взрывами фейерверков и петард. По словам очевидцев, были замечены мертвые птицы. Предполагается, что птицы умерли от сердечных приступов. Последствия для здоровья от фейерверков можно разделить на физические повреждения и воздействие химических загрязнителей", - заявила Айнур Сейлхан.
Она также подчеркнула, что взрыв фейерверка часто приводит к обширным травмам и ожогам кожи, глаз и рук.
Повреждения глаз, вызванные салютом, охватывают широкий спектр проблем - от легких травм до полной потери зрения или глаза. Искры от фейерверков могут попасть на одежду или горючие материалы, что может привести к ожогам. Газообразные и твердые загрязнители, включая металлы, выбрасываемые фейерверками, могут провоцировать заболевания органов дыхательной и сердечно-сосудистой системы, а также рак", - сообщила эксперт.
Она пояснила, что краткосрочные последствия для здоровья преимущественно обусловлены вдыханием дыма, которое может обернуться кашлем, лихорадкой, одышкой и даже острой эозинофильной пневмонией.
В Дании, например, на одну тонну фейерверков приходится в среднем 0,012 случаев поражения глаз; в Швеции у 38% травмированных пациентов последствия повреждения глаз были необратимыми. О поражении глаз фейерверками в канун Нового года сообщали в Норвегии, Соединенных Штатах, Великобритании, Франции, Австрии, Новой Зеландии, Китае, Индии, Иране и других странах. Интересно, что свыше 80% пациентов составляли мужчины, а 70% из них были моложе 18 лет", - отметила она.
Эколог также подчеркнула, что следует информировать потребителей об опасностях, связанных с фейерверками, в том числе для окружающей среды.
В конце концов, изменение климата - одна из главных проблем современности. Поскольку новогодний фейерверк является давней традицией, людям будет нелегко изменить свое отношение к такому виду развлечений. В качестве эко-альтернативы можно рассматривать световую иллюминацию и современные голографические проекторы, производящие не менее впечатляющие свето-визуальные эффекты. Поскольку они экологический чисты и безопасны", - добавила эксперт.
Известный эколог, председатель ОО "Kaz Eco Patrol" Тимур Елеусизов подчеркнул, что в первую очередь вредоносное воздействие на окружающую среду оказывают выбросы серы. Также, по его словам, шумовой эффект, оказываемый на домашних или бродячих животных, может очень негативно сказаться на них.
Заведующий лабораторией териологии и руководитель Центра мониторинга снежного барса Института зоологии КН МНиВО РК Алексей Грачев, говоря о влиянии громких звуков, издаваемым фейерверками, на диких животных, подчеркнул, что они испытываю стресс.
Ученый привел в пример исследования о влияние урбанизации на жизнь снежного барса.
Мы наблюдали, как взрывчатка влияет на основной корм ирбиса. В основном это горные копытные: косули, маралы, горные козлы. В ходе наблюдения мы заметили, что копытные убегают галопом в сторону Кыргызстана. Скорее всего они ассоциируют это (салюты - Прим. ред) с выстрелами", - уточнил он.
По словам Алексея Грачева, для животных не так страшны петарды в черте города, как популярное в последнее время развлечение алматинцев - запускать салюты в горных районах.
Особенно это наблюдается в районе Медеу и Шымбулака, где расположены частные коттеджи для празднования нового года. Фейерверки там длятся ни один день, а в течении всего месяца. В результате животные убегают и даже не возвращаются именно в ущелье Малой Алматинки", - добавил эксперт.
Однако, не только животные испытывают стресс от громких звуков салютов, но и некоторые люди.
Психолог, гештальт-консультант Ольга Третьякова сообщила, что восприятие фейерверков человеческой психикой зависит от опыта, связанного с громкими звуками.
Если человек был свидетелем или участником боевых действий или же в январе в Алматы многие жители слышали выстрелы, которые раздавались рядом с их домами или из окон видели (…) людей, которые громили город", - пояснила психолог.
По ее словам, если у человека есть подобный травматический опыт, то фейерверки могут напугать человека.
Причем напугать даже не неосознанно. Напугать нашу глубинную такую биологическую животную часть, которая запоминает все обстоятельства каких-то травматических ситуаций, потенциально опасных для нас. Например, в Алматы в прошлом январе был туман и для многих людей, когда были трагические события января туман является таким тревожным явлением. Даже спустя год. Точно также громкие звуки могут быть для людей тревожными и волнующими", - добавила Ольга Третьякова.
Между тем, в некоторых городах Европы любительские и даже профессиональные фейерверки на Новый год запрещены, отмечает informburo.kz.
К примеру, в Германии с каждым годом вводится все больше запретов на эксплуатацию пиротехники. По мнению многих граждан, за удовольствие полюбоваться красивым зрелищем приходится платить слишком высокую цену - огромные выбросы ядовитой мелкодисперсной пыли в атмосферу, которые потом попадают в почву и воду, обожженные лица и оторванные пальцы, обострение заболеваний у пожилых людей, погибшие птицы, покалеченные и потерявшиеся животные, возгорания и пожары, уничтоженные здания и автомобили, а также огромные груды мусора на следующий день.
По данным ТАСС, подавляющее большинство жителей Германии - около 70% - высказались против запуска фейерверков в канун Нового года. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг результаты исследования, проведенного социологической компанией YouGov.
В опросе, проводившемся 23 ноября, приняли участие 2 893 человека. 71% респондентов заявили, что необходимо запретить запуск петард и фейерверков в канун Нового года. 22% опрошенных поддерживают создание специальных зон, где будет можно запускать фейерверки. Еще около 8% немцев отказались отвечать на вопрос.
В прошлом году в Казахстане в ряде крупных мегаполисов также отказались от новогодних фейерверков.
Пиротехника - это опасное средство, которое наряду с праздничным фейерверком может привести не только к возникновению пожара, но, что еще страшнее, нанести серьезный вред здоровью человека, нанести увечья", - сообщил руководитель управления государственного пожарного контроля ДЧС Нур-Султана Еркын Отаргалымулы.
Напомним, в 2009 году правительство РК приняло постановление "Об утверждении технического регламента "Требования к безопасности пиротехнических составов и содержащих их изделий".
Как отмечается в техрегламенте, пиротехнические изделия могут быть поставлены на рынок и реализованы только в том случае, если они соответствуют требованиям настоящего технического регламента и исключают причинение вреда жизни, здоровью человека и окружающей среде.
22.12.2022, 11:39 3256
Бесплатные катки открылись в Алматы
Алматы. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы круглосуточно работают четыре бесплатных катка, ожидается открытие еще двух, сообщили в городском акимате.
Бесплатные круглосуточные катки для горожан и гостей города работают в следующих местах:
- перед Парком Первого Президента;
- перед Дворцом Республики;
- в Ауэзовском районе в микрорайоне Таугуль по адресу Ыкылас, 8д;
- перед акиматом Наурызбайского района по адресу микрорайон Шугыла, 347.
Кроме того, на следующей неделе состоится открытие катков в Турксибском районе перед домом школьников № 6 по адресу Сейфуллина, 13, и в Жетысуском районе в парке "Гулдер".
Вход бесплатный, стоимость аренды коньков на один сеанс (2 часа) составляет 1000 тенге. Для тех, кто пришел со своими коньками, катания бесплатные. Пункты выдачи работают с 10.00 до 22.00 по будням и с 10.00 до 23.00 по выходным. Катки функционируют круглосуточно", - уточнили в пресс-службе.
Напомним, 20 декабря в Алматы зажгли главную елку города.
22.12.2022, 09:02 8766
Антикор проводит расследование в отношении руководства нацкомпании "Казгеология"
Фото: gov.kz
Астана. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционной службой Республики Казахстан начато досудебное расследование в отношении руководства АО "Национальная геологоразведочная компания "Казгеология" (100% участие государства) по факту превышения должностных полномочий, сообщили в Антикоре.
Руководство общества подозревается в том, что в нарушение устава, без соответствующего решения совета директоров, самостоятельно увеличили размеры должностных окладов в 2 раза членам правления (председатель правления, 3 заместителя председателя, главный геолог), которое повлекло переплату заработной платы, бонусов и материальной помощи к отпуску в период 2017-2019 годы на сумму более 169 млн тенге", - говорится в сообщении.
Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.
21.12.2022, 16:23 44701
В Алматинском зоопарке родились ягуары
Фото: скриншот из видео almatyzoo
Алматы. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинском зоопарке родились двое котят ягуара.
В канун Нового года мы хотим поделиться нашей радостной новостью! У нашей пары ягуаров Васька и Момын родились ягуарята-двойняшки: девочка Мика и мальчик Мади. Родились малыши 9 июля, но рассказываем о них мы только сейчас, потому что мы очень суеверны и ждали, когда малыши окрепнут и подрастут", - сообщили в зоопарке.
Отмечается, что Мика похожа на папу, вся черная, а Мади в пятнышках, как мама.
Состояние мамы и малышей хорошее. Как и любые котята, Мади и Мика любят играть. Так как ягуары жители теплых стран Южной Америки, в зоопарке Алматы зимой они живут в павильоне "Хищные млекопитающие".
21.12.2022, 13:23 55756
Памятник архитектуры утерян навсегда: депутат о сносе Алматинского аэропорта
Астана. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Реконструкция Алматинского аэропорта, проданного турецкому холдингу TAV Airports Holding, вызывает возмущение общественности, заявил в своем депзапросе на имя генерального прокурора РК Берика Асылова мажилисмен Константин Авершин.
Речь идет о старом здании аэропорта 1936 года постройки, признанном памятником архитектуры. Безусловно, воздушная гавань крупнейшего в стране мегаполиса нуждается в модернизации. Но, уверен, существуют способы сделать это без ущерба историческим объектам и в консенсусе с общественностью", - подчеркнул депутат.
По его словам, несмотря на призывы президента сохранить архитектурный облик Алматы, процесс "переформатирования" городского пространства продолжается. Депутат подчеркнул, что изначально новый владелец аэропорта взял обязательство по сохранению памятника архитектуры и предложил план переноса здания. Но затем пошел по пути оптимизации затрат, что привело к банальному сносу здания старого аэропорта, вместо которого возводится какой-то симулякр.
Еще раз повторю, то, что делает TAV Airports Holding, не перенос, а уничтожение памятника архитектуры. Это все равно, что сжечь портрет Джоконды, предложив вместо нее распечатанную на принтере фотокопию", - отметил Авершин.
По его словам, иностранного инвестора всегда интересует только прибыль и ему безразлично историческое наследие.
В этом вопросе мы сами, государство прежде всего, как уполномоченный институт, должны стоять на страже национальных интересов, как экономических, социальных, так и культурно-исторических. Партия AMANAT, осознавая свою ответственность перед избирателями, не может оставаться в стороне от уничтожения нашего общего наследия. К сожалению, на сегодняшний день можно констатировать: памятник архитектуры Алматы 1936 года постройки утерян навсегда", - посетовал мажилисмен.
Он подчеркнул, что снос аэропорта требует бескомпромиссной и прозрачной оценки со стороны государственных надзорных органов.
В депзапросе он обратился к Асылову с просьбой:
- проверить действия TAV Airports Holding на предмет законности сноса здания старого аэропорта;
- проверить законность получения разрешения на снос памятника архитектуры;
- принять соответствующие меры по отношению к лицам, допустившим нарушение закона РК об охpане и использовании объектов истоpико-культуpного наследия".
Напомним, работы по переносу старого здания VIP-терминала Международного аэропорта Алматы начались в ноябре, несмотря на протесты общественников. В эксклюзивном интервью агентству KAZAKHSTAN TODAY архитектор, урбанист и консультант по развитию территорий Жанна Спунер назвала снос исторического здания варварством.
21.12.2022, 12:21 61121
Умиралиев о деле Козачкова: группа спецпрокуроров имеет четкое поручение
Фото: газета Время
Астана. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель генерального прокурора Жандос Умиралиев в кулуарах мажилиса рассказал, что дело журналиста Михаила Козачкова исследует группа специальных прокуроров.
По словам Умиралиева, сейчас за уголовным делом надзор осуществляет прокуратура города Алматы.
Группа спецпрокуроров имеет четкое поручение от генпрокурора максимально объективно и прозрачно исследовать все эти обстоятельства. И в кратчайшие сроки, возможно, завтра на брифинге, до вас доведут о принятом решении со стороны Генпрокуратуры", - сказал замгенпрокурора.
При этом он отметил, что по поручению главы государства генеральному прокурору в настоящее время процессуальной группе, процессуальному прокурору поручено в полном объеме изучить все обращения общественных организаций и адвокатов.
Напомним, 18 декабря 2022 года журналист Михаил Козачков задержан сотрудниками Агентства по финансовому мониторингу в рамках расследования уголовного дела в отношении организованной группы, подозреваемой в рейдерском захвате имущества отдельных предпринимателей на территории города Алматы и Алматинской области.
Журналисты обратились к президенту РК в связи с задержанием журналиста.
Редакция газеты "Время", где работает журналист, опубликовала заявление по факту задержания своего сотрудника.
21.12.2022, 10:36 64696
Опрос КТ: 71% респондентов считают, что возвращение энергоактивов в госсобственность наведет порядок в коммунальных сетях
Фото: Depositphotos
Алматы. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Подавляющее большинство респондентов считают, возвращение проблемных энергетических активов в госсобственность позволит навести порядок в коммунальных сетях.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "После аварии на приватизированных теплосетях в городах Казахстана президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил рассмотреть вопрос возвращения в государственную собственность проблемных энергетических активов в городах страны. Считаете ли Вы, что подобные меры буду эффективны?"
71% участников опроса ответили: "Да, возвращение в госсобственность и выплата нанесенного ущерба государству и обществу позволит навести порядок в коммунальных сетях"; 24% считают, что "возвращение сетей в госсобственность не повлияет на предотвращение аварий и порядка не добавит"; 3% - все равно.
Напомним, после аварии на Экибастузской ТЭЦ, оставившей жителей города без тепла в 30-градусный мороз, президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству рассмотреть возвращение в госсобственность проблемных энергетических активов.
Позже первый вице-премьер Роман Скляр озвучил предварительные причины аварии. По его словам, из-за ошибочных действий персонала станции в сети повысилось давление, что привело к множеству порывов на теплотрассах, а это в свою очередь привело к остановке котлов.
Заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин заявил, что к аварии на ТЭЦ Экибастуза привела тарифная политика.
В ответ на заявление министра депутат Айкын Конуров заявил, что произошедшее в Экибастузе нельзя назвать аварией. Это отказ всей системы, который был делом времени.
Череда аварий в Петропавловске, Темиртау, Степногорске, Балхаше, Караганде, Актобе и Риддере не привела к должной реакции со стороны акимов, министров и, самое главное, собственников, заявил, выступая на расширенном заседании правительства, президент Касым-Жомарт Токаев.
Вчера министр энергетики Болат Акчулаков на заседании правительств предложил ряд мер по усилению энергетического контроля в Казахстане. По его словам, в настоящее время проверки субъектов проводятся на основании проверочных листов, в которых отражаются требования нормативных правовых актов.
21.12.2022, 10:35 64831
Жители новостроек в Западном Казахстане замерзают в своих квартирах
Подрядчики поясняют, что тепла не будет, пока не заселятся все жильцы
Фото: Depositphotos
Уральск. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Жильцы новостроек в Теректинском районе пожаловались на качество жилья, построенного на бюджетные деньги.
На стенах трещины, на подоконниках плесень и лед, есть проблемы с теплоизоляцией. Но миллионные долги перед банком людям все равно нужно платить, сообщает телеканал "Астана".
Каждый раз я 3-4 раза в день вытираю подоконник. Потому- что сильно продувает окна. И если воду не вытирать, подоконник будет полный воды", - рассказала жительница Теректинского района Акмарал Ибатова.
Батареи стоят на максимальном уровне, но тепла нет. Жильцы вынуждены ставить обогреватели и электрические печки. Но и это не спасает. Квартира полностью продувается, и все тепло уходит через трещины и щели на потолке, говорит житель дома.
Мы купили эту квартиру за 16 с половиной млн тенге. Каждый месяц выплачиваем 120 тысяч тенге, но за что я плачу, не знаю. Дома я поставил 3 печки, и все равно комнаты холодные. Придется нам сушить стены, чтобы избавиться от сырости и плесени. Шпаклевка падает. Приходят люди из акимата, проверяют. Но никакой реакции", - рассказал житель новостройки Медхат Ибатов.
Как заявили в строительной компании, дом соответствует всем стандартам. Трехэтажки возвели год назад, и все это время они не заселялись, стояли без отопления. Ряд домов заселен частично, поэтому все тепло расходится по пустующим помещениям. Подрядчики поясняют, что тепла не будет, пока не заселятся все жильцы.
В 1-3-х этажах нет жильцов, только на 2-м также. И за счет конденсации теплообмена нет. Из-за этого. А где полностью дома заселены, там наблюдается плюсовая температура 21-24 градуса, согласно норме", - прокомментировала представитель подрядной компании Жанэра Шуйнова.
Новоселы постоянно жалуются, но ситуация под контролем, уверяют чиновники. Говорят, что по просьбе жильцов уже заменили более 60 батарей, щели и трещины заделали.
У подрядчика есть 5 лет гарантии для устранения за свой счет всех недостатков. Определенная работа по ликвидации своих недоделок они устранили, но сейчас я обошел с жителями домов, зашел в 13-й дом, в 20-й дом, на чердак заходили, имеются еще недостатки, которые обязательно нужно устранять", - сказал замакима Теректинского района Амангельды Тогызбаев.
По информации телеканала, на строительство двадцати трехэтажных домов из местного бюджета выделили два млрд тенге. Недвижимость выкупил банк - планировалось, что через ипотеку люди вернут деньги государству. А расселить покупателей равномерно не получилось - так как они выбирали сами дом и этаж. Возмущенные новоселы все же мало верят в то, что при полном заселении домов станет теплее.
Напомним, в еще не сданных квартирах в микрорайоне Кунай города Костаная появились "ледяные сталактиты".
Алматинцев предостерегли от покупки несуществующих квартир у очередного застройщика.
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В Казахстане в последнее время наблюдается рост цен на продукты питания и жилье. Цены на товары растут быстрее, чем реальные зарплаты казахстанцев. Только на конец второго квартала 2022 года рост цен на продукты составил 18,7%. Считаете ли вы, что государство должно взять на особый контроль рост цен в стране?