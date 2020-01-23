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Объединение "Спортивное долголетие" создано в Алматы

22.01.2020, 15:50 7723
Алматы. 22 января. Kazakhstan Today - В Алматы создали специальное объединение для пожилых людей, ведущих активный образ жизни, передает Kazakhstan Today.
 

С 18 декабря 2019 года по указанию акима Алматы на "Медеу" был открыт бесплатный вход для пенсионеров всех категорий, без каких-либо ограничений. Это касается не только любителей коньков. До этого дня бабушки и дедушки, сопровождавшие своих внуков, платили за вход по 900 тенге. Руководство "Медеу" искало пути для социально-правового обеспечения доступа пенсионеров на каток. Было принято решение создать объединение "Спортивное долголетие", которое зарегистрировано в декабре 2019 года", - сообщили в дирекции спортивных сооружений Алматы.

 
Общественное объединение действует в пределах города Алматы, вступить в него могут мужчины и женщины старше 58 лет, имеющие пенсионные удостоверения, а также юридические лица, допускается членство в Объединении иностранцев и лиц без гражданства.
 
Клуб "Спортивное долголетие" патронируется администрацией "Медеу" для популяризации ценностей и норм здорового образа жизни среди ветеранов спорта и граждан пенсионного возраста. Клуб оказывает организационную и другую помощь в раскрытии творческого и физического потенциалов казахстанцев старшего возраста. 
 

Инициатива акима о бесплатном посещении пенсионерами "Медеу" - это, по сути, призыв к собственникам и управляющим стадионов, фитнес-центров, клубов, тренажерных залов, бассейнов, то есть всех спортивных учреждений города уделить внимание пожилым алмаатинцам. Мы поддержали идею Б. Сагинтаева и обращаемся к меценатам, к спортивному бизнесу, с просьбой принять участие в этом движении. Хочется верить, что в ближайшее время члены клуба получат абонементы и пропуски для входа в другие спортсооружения. Пусть их будет немного, но и такое внимание дорогого стоит. В планах организаторов объединения - проведение спортивных мероприятий для укрепления здоровья ветеранов и повышения качества жизни пенсионеров, мы намерены проводить выставки, конкурсы, конференции и круглые столы, пропагандировать физическую культуру и содействовать оздоровлению населения нашего города", - сказал директор дирекции спортивных сооружений Алматы Наиль Нуров. 

 
Для вступления в кандидаты надо заполнить регистрационную карту на сайте www.sportfamily.kz, приложить фотографию, копию удостоверения личности, указать, какими видами спорта вы занимались и кратко описать свою спортивную историю. Решение о принятии в клуб принимается на основании этих данных. Вступившему в объединение выдается именная клубная карта, которая дает право участвовать во всех мероприятиях и спортивных событиях, проводимых под эгидой объединения "Спортивное долголетие", а также бесплатно посещать массовые катания на "Медеу". 
 
Одна из претенденток - Мансия Абылкасымова. Три года назад врачи поставили ей неутешительный диагноз и она слегла. 
 

Я впала в депрессию, и мне уже было все равно. Я прикопала под окном клубни ирисов и загадала: если зацветут, буду жить. Весной ирисы распустились, и это был сигнал к действию. Я подумала: "Кто мне поможет, если не я сама?" Заставила себя выйти из дома, записалась на ЛФК, стала заниматься скандинавской ходьбой по программе "Активное долголетие" и поверила в чудо. Сейчас хочу вступить в клуб "Спортивное долголетие" и буду ходить на каток, потому что движение - это жизнь!", - сказала она.

 
Марат Мухамеджанов занимался борьбой, а с 1975 года катается на коньках. "Я увлекался спортом, в советское время смотрел чемпионаты мира по разным видам, сидел на трибунах вместе с болельщиками, но моей неизменной любовью остаются коньки и "Медеу". Теперь мы с друзьями-пенсионерами собираемся на катке, дышим свежим воздухом и сохраняем физическую форму благодаря активности. Это лучше, чем сидеть на лавочке во дворе или лежать на диване перед телевизором, и мы благодарны акимату за такую заботу о пожилых людях", - сказал он.
 
Александр Котов ездит на городских велосипедах, играет в настольный теннис, постоянно ходит на каток. 
 

Полвека я поднимаюсь на "Медеу" и "Шымбулак", что же касается объединения "Спортивное долголетие" - идея прекрасная, надо стремиться к тому, чтобы это движение расширялось. Многие сидят в четырех стенах, не проявляя активности, а жизнь за окнами идет. У меня были сломаны обе ноги, в одной - полно железа, а я катаюсь и счастлив! Огромное спасибо за заботу городских властей о ветеранах!" - сказал он.

 
Известный фотокорреспондент Юрий Беккер в 90-е годы работал на "Медеу".
 

Я стою на коньках с первого класса, на "Медеу" катаюсь каждые выходные. Моя жена Ирина занималась спортивной гимнастикой, и теперь мы оба с радостью вступили в клуб "Спортивное долголетие", - отметил он.

 
Бессменного деда Мороза катка "Медеу" многие знают в лицо. Виктор Бабин говорит, что никому и никогда не называет свой возраст, потому что в душе чувствует себя 17-летним юношей. 
 

Я родился напротив стадиона "Динамо", тогда это был стадион "Урожай", в четыре года привязывал к валенкам "снегурки", потом перешел на "ласточки", на "дутыши", на "канады" и на "ножи". Занимался в разных секциях. Бегал на массовые катания, которые устраивались на катках "Динамо", "Медик" и "Спартак", в середине 50-х катался на старом "Медеу". День рождения нового катка - 28 декабря 1972 года, а с 73-го я начал ездить сюда. Я железнодорожник, локомотив всегда впереди, а физкультура помогает мне двигаться вперед, вот я и забываю о своих годах. Идея с клубом "Спортивное долголетие" хороша, ведь если человек не занимается спортом, он должен поддерживать себя ежедневной зарядкой, и тогда можно очень долго радоваться жизни", - признается Виктор Афанасьевич.

 
Если люди, привыкшие выполнять большой объем работы, резко "уходят на покой", у них начинаются проблемы со здоровьем, считает Май Ундеевич Хван - заслуженный тренер СССР и КазССР, профессор Казахской академии спорта и туризма - первый в СССР кандидат биологических наук среди тренеров.
 

Из этой работы надо выходить правильно, постепенно, потому что каждая возрастная группа подразумевает наличие определенной зоны физических возможностей. Когда пятидесятилетние люди крутят педали велосипеда с большой нагрузкой, у них резко повышается пульс. У такого человека может случиться инсульт или инфаркт. Спорт требует запредельных физических и психических нагрузок, это понятие неприменимо для людей старшего возраста. А чтобы сохранять здоровье, которое вы постепенно теряли на протяжении всей жизни, важно соблюдать режим питания и быть осторожным с приемом лекарств, так как внутри нас круглосуточно работают сотни фабрик, а пилюли - это внедрение в механизм саморегуляции. Необходима двигательная активность, позитивное мышление и настроение. Например, в моем нравственном меню отсутствуют такие негативные качества, как злоба и зависть", - считает он. 

 
Легкоатлет Евгений Кадяйкин - первый посланник КазССР на Олимпийские игры (Мельбурн, 1956 год), убежден, что двигаться надо обязательно. Ветераны ведут активный образ жизни и часто собираются за бильярдным столом. 
 
Горный инженер Урумбек Ахмамбетов не занимался спортом профессионально, но всегда был любителем. 
 

Я играл в волейбол, люблю шахматы, шашки, бильярд, а когда двигаешься вокруг стола с кием в руках, проходишь до трех километров за игру", - сказал он.

 
Станислав Константинович Макеев увлекался разными видами спорта. 
 

Мы старались помочь родителям, рано шли работать, но не бросали спорт. Я играл в футбол, занимался вольной борьбой, прыгал с парашютом. Сейчас мне 72 года, я играю в шахматы и бильярд", - поделился Макеев.

 
Валерий Троицкий - чемпион СССР, бронзовый призер студенческих Всемирных игр в Финляндии и чемпионата Европы в Давосе с удовольствием катается на коньках.
 

Надо больше двигаться - кататься на коньках и лыжах, ходить, делать зарядку. Пока двигаешься, ты живешь, и все системы организма работают, так что создание клуба для ветеранов - отличная идея", - сказал он. 

 
Заслуженный тренер по бильярду Давид Александрович Филатов, воспитавший плеяду известных спортсменов, убежден, что физкультура в зрелом возрасте - это как глоток свежего воздуха.
 

Тот, кто сидит на диване перед телевизором, теряет кондиции, все атрофируется и начинаются проблемы со здоровьем. Долго живут те, кто танцует, плавает, бегает, играет в шахматы и бильярд, встречается с друзьями, общается и улыбается", - сказал Филатов.

 
За два зимних месяца массовые катания на "Медеу" посетили более 3000 пенсионеров.
 

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