Обеспечить все города и села Мангистауской области чистой питьевой водой поручил Токаев

Актау. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Вопросы модернизации системы водоснабжения и инженерной инфраструктуры Мангистауской области, а также развития городов Актау и Жанаозена обсудил сегодня Токаев с общественностью региона.
До конца текущего года 12 сел региона будут обеспечены централизованным водоснабжением. До 2025 года в регионе планируется реализовать 9 проектов по опреснению воды, 4 проекта по строительству и реконструкции магистральных водоводов", - сообщил Токаев.
Он подчеркнул, что в области есть проекты, к реализации которых нужно приступить незамедлительно. В их числе - строительство опреснительного завода в селе Кендерли и реконструкция магистрального водовода Астрахань - Мангышлак, введенного в эксплуатацию 33 года назад. Кроме того, динамичное развитие региона и высокие темпы прироста населения остро ставят вопрос модернизации инженерных сетей, тогда как на сегодняшний день инженерные сети города Актау изношены на 75%. В этой связи глава государства поручил правительству выделить необходимые средства на реконструкцию инженерных сетей. Далее он остановился на вопросах дальнейшей застройки областного центра.
Мы ставим задачу развивать Актау как один из главных центров туризма нашей страны. Поэтому архитектурный облик города, лежащего на берегу моря, должен быть привлекательным и современным. Необходимо решить проблему ветхих домов в областном центре. Здесь их насчитывается 280. Поручаю правительству разработать специальную программу по модернизации жилья в городе Актау. Особого внимания требует комплексное развитие Жанаозена. На решение его проблем выделено свыше 580 миллиардов тенге. Для города это значительные средства, которые нужно грамотно использовать", - подчеркнул президент.