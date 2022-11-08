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Обеспечить все города и села Мангистауской области чистой питьевой водой поручил Токаев

07.11.2022, 14:52 36896
Актау. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Вопросы модернизации системы водоснабжения и инженерной инфраструктуры Мангистауской области, а также развития городов Актау и Жанаозена обсудил сегодня Токаев с общественностью региона.
 

До конца текущего года 12 сел региона будут обеспечены централизованным водоснабжением. До 2025 года в регионе планируется реализовать 9 проектов по опреснению воды, 4 проекта по строительству и реконструкции магистральных водоводов", - сообщил Токаев.

 
Он подчеркнул, что в области есть проекты, к реализации которых нужно приступить незамедлительно. В их числе - строительство опреснительного завода в селе Кендерли и реконструкция магистрального водовода Астрахань - Мангышлак, введенного в эксплуатацию 33 года назад. Кроме того, динамичное развитие региона и высокие темпы прироста населения остро ставят вопрос модернизации инженерных сетей, тогда как на сегодняшний день инженерные сети города Актау изношены на 75%. В этой связи глава государства поручил правительству выделить необходимые средства на реконструкцию инженерных сетей. Далее он остановился на вопросах дальнейшей застройки областного центра.
 

Мы ставим задачу развивать Актау как один из главных центров туризма нашей страны. Поэтому архитектурный облик города, лежащего на берегу моря, должен быть привлекательным и современным. Необходимо решить проблему ветхих домов в областном центре. Здесь их насчитывается 280. Поручаю правительству разработать специальную программу по модернизации жилья в городе Актау. Особого внимания требует комплексное развитие Жанаозена. На решение его проблем выделено свыше 580 миллиардов тенге. Для города это значительные средства, которые нужно грамотно использовать", - подчеркнул президент.

 

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Между Алматы и Конаевым запустят пригородный поезд

08.11.2022, 16:20 2061
Между Алматы и Конаевым запустят пригородный поезд
Алматы. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Новый пассажирский пригородный маршрут Алматы - Конаев начнет курсировать с 11 ноября текущего года, сообщает пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития.
 
Поезд будет курсировать с периодичностью один раз в сутки. Отправление со станции Алматы-1 в 06.44, прибытие на станцию Капшагай в 08.35. В обратном направлении поезд будет выезжать со станции Капшагай в 19.15 и прибывать на станцию Алматы-1 в 20.50.
 
В составе поезда 3 вагона общей вместимостью 175 мест. Организацию перевозок осуществляет АО "Пассажирские перевозки".
 

 

В Актюбинской области на предприятии по ведению взрывных работ выявлены нарушения промбезопасности

08.11.2022, 14:13 6466
Фото: Комитет промышленной безопасности
Актобе. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Актюбинской области в результате проверки предприятия "Восход-Oriel", основным видом деятельности которого является ведение подземных горных и взрывных работ, выявлены нарушения требований законодательства в области промбезопасности, сообщает пресс-служба Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
 

В ходе проверки обследованы: рудник "Восход", склад хранения взрывчатых материалов, склад хранения ГСМ, при этом выявлено 33 нарушения требований законодательства в области промышленной безопасности. Государственными инспекторами выдано предписание об устранении выявленных нарушений и наложены административные взыскания в виде штрафов по статям 297, часть 1, и 298, часть 1, Кодекса РК "Об административных правонарушениях", - проинформировали в пресс-службе.

 
По данным комитета, основными нарушениями требований промышленной безопасности являются:
 
- отсутствие записей в сменном журнале об остановке сосудов и трубопроводов, о проведении очередного технического освидетельствования;
 
- отсутствие актов технического освидетельствования технологических трубопроводов компрессорной станции;
 
- несоблюдение требований об ознакомлении (под роспись) с технологическим регламентом (по безопасной эксплуатации грузоподъемных машин и кранов) лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами, машинистов (операторов) кранов, в том числе управляемых с пола, стропальщиков;
 
- отсутствие на месте работ списков основных перемещаемых краном грузов с указанием их массы (во всех помещениях, где используется ГПМ);
 
- в плане ликвидации аварий не соответствует список должностных лиц и учреждений, оповещаемых в случае аварии;
 
- в момент проверки местами имеется отслоение бетонной крепи;
 
- не производилась проверка качественного состава рудничного воздуха лабораторным анализом. В момент проверки сотрудники аварийно-спасательной службы осуществляли проверку качественного состава рудничного воздуха приборами: газоанализаторы многокомпонентные "Полар" и "Полар Универсал", при этом сотрудники аварийно-спасательной службы не умели пользоваться данным прибором.
 

По итогам проверки проведено совещание с представителями предприятия, на котором рассмотрены нарушения, выявленные в ходе проверки, обсуждены сроки их устранения, а также даны разъяснения требований законодательства Республики Казахстан в области промышленной безопасности", - добавили в пресс-службе.

 

Правила выдачи иностранцам разрешения на временное проживание изменят в Казахстане

08.11.2022, 13:10 8206
Правила выдачи иностранцам разрешения на временное проживание изменят в Казахстане
Фото: Рolisia.kz
Астана. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве внутренних дел Республики Казахстан разработали проект приказа, предусматривающий внесение изменений и дополнений в приказ "Об утверждении правил выдачи иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное и постоянное проживание в Республике Казахстан".
 
Согласно тексту документа, правила выдачи иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в Республике Казахстан определяют порядок оказания государственной услуги "Выдача иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в Республике Казахстан".
 
Сообщается, что в отношении инвестиционных резидентов МФЦА и членов их семей, прибывших из государств, с которыми имеются ратифицированные международные договоры о безвизовом порядке въезда и пребывания, принимающей стороной является администрация МФЦА.
 

В отношении жертв торговли людьми принимающей стороной являются местные исполнительные органы. РВП оформляется на шесть месяцев  с возможностью продления, но не более трех месяцев. В отношении лиц, ищущих убежище, принимающей стороной являются местные исполнительные органы. РВП оформляется на шесть месяцев с возможностью продления, но не более трех месяцев", - подчеркивается в документе.

 
Также иммигрантам, обратившимся в органы внутренних дел за разрешением на постоянное проживание в Республике Казахстан, на основании заявки о принятии документов и согласия владельца жильца оформляется РВП на срок, необходимый для рассмотрения ходатайства, но не более девяноста календарных дней.
 
В отношении иммигрантов, прибывших по служебным делам, принимающей стороной являются государственные органы. РВП оформляется на срок, указанный в ходатайстве, но не более одного года с правом продления.
 
С полным текстом документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".
 

Токаев подписал указ о награждении государственными наградами

08.11.2022, 12:36 9746
Токаев подписал указ о награждении государственными наградами
Фото: akorda.kz
Атырау. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О награждении государственными наградами Республики Казахстан", сообщает пресс-служба Акорды.
 
Согласно документу, за значительные достижения и особые заслуги перед Республикой Казахстан награждаются:
 
орденом "Барыс" ІІ степени - ветеран труда Кайрат Кыдрбаевич Ищанов;
 
орденом "Парасат" - научный советник ТОО "Атыраугидрогеология" Едиге Сабуров;
 
орденом "Құрмет" - директор КГП "Атырауский областной кардиологический центр" Марат Нурышевич Конысов;
 
орденом "Еңбек даңқы" ІІІ степени - оператор НГДУ "Доссормунайгаз" АО "Эмбамунайгаз" Сафи Каниевич Сатмагамбетов;
 
медалью "Ерен еңбегі үшін" - домбрист академического оркестра имени Нурпеисовой Атырауской области Жәнібек Жантұрсынұлы Жәмиев.
 

Водителям Алматы рекомендуют заменить летние шины на зимние

08.11.2022, 11:58 11076
Водителям Алматы рекомендуют заменить летние шины на зимние
Алматы. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с ожидающимся снегом и гололедом автолюбителям Алматы рекомендуют заменить летние шины на зимние.
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", сегодня, 8 ноября, в течение дня в Алматы ожидается сильный дождь с переходом в мокрый снег. Ночью с 8 на 9 ноября температура воздуха снизится до -1…-3 градусов, гололедица, информирует управление развития коммунальной инфраструктуры Алматы.
 

В целях обеспечения безопасности на дорогах рекомендуем автолюбителям своевременно заменить летние шины на зимние. В связи с возможным гололедом и образованием накатов на проезжей части водителям желательно снизить скорость движения, увеличить дистанцию между автомобилями, соблюдать боковой интервал и избегать резких маневров и торможений", - говорится в сообщении ведомства.

 

Какая погода ожидается в Казахстане во вторник

08.11.2022, 08:39 15221
Какая погода ожидается в Казахстане во вторник
Астана. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды.
 

Пройдут осадки в виде дождя и снега, на юге, юго-востоке РК ожидаются сильные осадки. По республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В горных и предгорных районах Туркестанской, Жамбылской, Алматинской, Жетысуской областей ожидаются сильные осадки (дождь, снег).
 
В Астане ожидается снег, температура воздуха днем составит -1 - 3°C, скорость ветра 2-7 метров в секунду.
 
Днем в Алматы синоптики прогнозируют дождь, +5 - +7°C, скорость ветра 3-8 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду.
 
В Шымкенте дождь, снег, днем температура воздуха составит +3 - +5°C, скорость ветра 5-10 метров в секунду.
 

Штормовое предупреждение объявили в десяти областях

07.11.2022, 21:25 24686
Штормовое предупреждение объявили в десяти областях
Астана. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Непогода ждет жителей Алматы, Астаны, Шымкента, Жетысуской, Алматинской, Кызылординской, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Туркестанской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей.
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 8 ноября в горных и предгорных районах Жетысуской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). 8-10 ноября ночью и утром в горных и предгорных районах ожидается туман. Ветер юго-западный, на востоке и в горных районах 15-20 метров в секунду, порывы 25 метров в секунду.
 
8 ноября на юге и в горных районах Алматинской области сильные осадки (дождь, снег), туман, гололед. Ветер юго-западный, на западе, юге области, в горных районах 15-20 метров в секунду, порывы 25 метров в секунду. Ожидается резкое понижение температуры воздуха днем до 2-7 тепла, на севере и в горных районах - 4 мороза.
 
В Алматы временами сильный дождь. Резкое понижение температуры воздуха днем до 5-7 тепла.
 
8 ноября на севере Кызылординской области ожидается туман. Ночью в центре, на востоке области гололед.
 
8 ноября ночью и утром в южной половине Акмолинской области ожидается туман.
 
8 ноября ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман.
 
8 ноября на севере Мангистауской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем на западе области порывы 15-18 метров в секунду.
 
Ночью 8 ноября в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На севере, юге, в горных и предгорных районах области туман. На севере, западе области гололед. Ветер северо-западный, северный, на горных перевалах 15-20 метров в секунду.
 
В Шымкенте ночью 8 ноября ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Временами туман.
 
8 ноября на севере, востоке, юге Костанайской области ожидается туман.
 
В Астане 8 ноября ночью и утром ожидается туман.
 
8 ноября на севере, западе, востоке Павлодарской области ожидается туман.
 
8 ноября ночью и утром на севере, западе, востоке Северо-Казахстанской области ожидается туман.

Ранее синоптики рассказали о погоде в ближайшие три дня.
 

Акимат Астаны опубликовал список застройщиков, не имеющих права на привлечение денег дольщиков

07.11.2022, 18:31 31116
Акимат Астаны опубликовал список застройщиков, не имеющих права на привлечение денег дольщиков
Астана. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Составлен список строительных организаций, находящихся на начальной стадии строительства, у которых отсутствует соответствующее разрешение на привлечение денег дольщиков, сообщает официальный сайт столичного акимата.
 

Все сделки, совершенные в обход действующего законодательства, - предварительный договор бронирования, договор резервирования, договор инвестирования, договор уступки права требования - в нижеуказанных многоквартирных жилых комплексах являются недействительными. Для сохранности ваших средств акимат города Астаны просит быть бдительными и не рекомендует приобретать жилье при отсутствии разрешительных документов, в частности разрешения на строительство, положительное заключение РГП на ПХВ "Государственная вневедомственная экспертиза проектов", - проинформировали в акимате.

 
Отмечается, что привлечение средств дольщиков без соответствующего разрешения запрещается законодательством и предусмотрена ответственность по статье 320 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан, а также статье 214 Уголовного кодекса Республики Казахстан за занятие запрещенными видами предпринимательской деятельности.
 
Со списком застройщиков, не имеющих разрешительных документов на привлечение средств дольщиков, можно ознакомиться здесь.
 

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