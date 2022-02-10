Сильные осадки и потепление обещают синоптики казахстанцам

НУР-СУЛТАН. 9 ФЕВРАЛЯ - Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Казахстане в период с 10 по 12 февраля, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Обширный антициклон, сохранявший морозную погоду без осадков, начнет смещаться за пределы нашей страны, сохраняя свое влияние только на восточные регионы. А с северо-запада уже спешит циклон с большими запасами влаги", - сообщает РГП "Казгидромет".
Циклон, по словам синоптиков, принесет с собой осадки в виде дождя и снега.
12 февраля в южных областях сильные осадки, а также усиление ветра и гололедные явления", - говорится в сообщении.
После продолжительных морозов даже на севере Казахстана столбики термометров в дневные часы покажут всего 2-10 градусов мороза.