Сильные осадки и потепление обещают синоптики казахстанцам

НУР-СУЛТАН. 10 ФЕВРАЛЯ - Единый накопительный пенсионный фонд сообщает о фейковых рассылках и участившихся случаях мошенничества, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Появилась новая мошенническая схема. Вкладчики ЕНПФ сообщают о том, что к ним обращаются посредники, которые, представляясь сотрудниками фонда, предлагают за отдельную плату помочь получить пенсионные накопления на жилье или лечение. Жертвами противоправных действий уже стали около 30 вкладчиков фонда", - сообщили в пресс-служба ЕНПФ.

Также, по информации фонда, в социальных сетях и мессенджерах распространяется недостоверная информация о приобретении за счет пенсионных накоплений недвижимости через потребительские кооперативы или иные компании.

Возможность использования части пенсионных накоплений, превышающей порог минимальной достаточности, на жилье и лечение реализуется исключительно в электронном формате через уполномоченных операторов, утвержденных постановлением правительства Республики Казахстан", - напомнили в пресс-службе.

На сегодняшний день уполномоченными операторами, принимающими заявления на использование части пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий, являются АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк", АО "Народный банк Казахстана", АО Altyn Ban", АО "Банк ЦентрКредит" и АО "Банк Фридом Финанс Казахстан", а на использование пенсионных накоплений для лечения имеется единый оператор АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк".

ЕНПФ рекомендует не обращаться для использования пенсионных накоплений к третьим лицам, не переходить по подозрительным ссылкам на незнакомые сайты и просит проверять информацию только на официальном сайте enpf.kz либо официальных страницах ЕНПФ в социальных сетях.

В фонде также напомнили, что все услуги ЕНПФ (включая предоставление индивидуальных пенсионных выписок, открытие счетов, заявление по переводу пенсионных накоплений в управляющие компании, изменение реквизитов и т.д.) предоставляются бесплатно.