Общественность Алматы обсудила послание президента

Алматы. 2 сентября. Kazakhstan Today - Сегодня состоялось расширенное заседание Общественного совета города Алматы, в ходе которого было обсуждено послание главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана "Казахстан в новой реальности: время действий", передает Kazakhstan Today.

В ходе заседания председатель общественного совета города Алматы Рахман Алшанов отметил, что главной задачей расширенного заседания является обсуждение послания, которое посвящено новым условиям жизни нашей страны с учетом всемирной пандемии.

Вчера президент назвал болевые точки, обозначил приоритеты, на что мы должны обратить внимание в 2020-2021 годы. Сегодня предлагаю детально обсудить и выработать рекомендации по практической реализации задач послания на территории города Алматы", - сказал Р. Алшанов и призвал присутствующих к активному обсуждению.





Директор института философии, политологии и религиоведения Ахан Бижанов поднял ряд вопросов, связанных с деятельностью науки.

Поручение о выделении 500 стажировок ежегодно для ученых в ведущих научных центрах мира и 1000 грантов молодым ученым в рамках проекта "Жасгалым" является конкретной шаговой поддержкой. Наиболее актуальный вопрос, который поднял президент – это то, что он в своем послании отметил, что надо переходить от процесса к дальнейшим результатам", - отметил Бижанов.

Казакстаннын Енбек Ері, почетный гражданин Алматы Аягуль Миразова продолжила тему повышения доступности и качества образования.

В настоящее в Алматы для детей созданы все условия. президент в своем послании поручил найти более конструктивные меры по возвращению к традиционному обучению. Я считаю это правильным решением, в частности содействие семьям, которые хотят иметь детей", - сказала Миразова.

Депутат маслихата Алматы, член Народно-Демократической патриотической партии "Ауыл" Махамбет Хасенов, в свою очередь, крайне положительно оценил инициативы по развитию села и улучшению жизни сельского населения.

Отрадно, что селу уделяется особое внимание. В послании определены четкие направления. Президент ставит абсолютным приоритетом улучшение жизни сельчан. Считаю, что мы должны сделать все для реализации поставленной задачи", - сказал Хасенов.

Председатель заседания Алшанов отметил, что сегодня население Казахстана составляет 19 млн человек. Однако, несмотря на улучшение ситуации, продолжается работа по повышению демографии. В этой связи особо актуальными стали инициативы президента по запуску специальной программы "Ансагансаби" и увеличению количества квот по программам ЭКО до 7 тысяч, то есть в 7 раз.

Послание отличается социальной направленностью. 15% супружеских пар имеют проблемы с деторождением. Мы в прошлом году направляли соответствующие предложения. И мы очень рады, что сделано даже больше, - выделено 7 тыс. ЭКО. И еще один важный вопрос - статус врача. Повышение зарплаты в 2,5 раза. Статус - это не только материальная поддержка, но мы, как население, должны также поддерживать отечественные кадры", - поделился своим мнением руководитель Международного центра клинической репродуктологии "PERSONA" Вячеслав Локшин, отметив важность и своевременность подготовки пульмонологов, эпидемиологов и т.д.

В ежегодных посланиях всегда уделяется особое значение мерам борьбы с коррупцией. По словам руководителя Проектного офиса "Алматы – Адалдык Аланы" Александра Братенкова, Касым-Жомарт Токаев еще с предвыборной программы поднимает вопрос усиления антикоррупционной деятельности. И это важно, так как коррупция по-прежнему является одной из актуальных и злободневных тем. Братенков также обозначил важность поставленных президентом задач по усилению института общественного контроля.

Главный редактор газеты "Алматы Акшамы" Кали Сарсенбай выступил в поддержку новых идей по поддержке талантливых и одаренных личностей, в особенности среди молодежи. Для этого, по его словам, важно вовлекать детей в активные формы занятости и обучать полезным навыкам.

Председатель гражданского альянса Алматы Константин Авершин, в свою очередь, подробно остановился на вопросе развития спорта. По его словам, в послании отображены именно те вопросы, которые ранее были подняты общественностью. Глава государства поручил обратить самое серьезное внимание на спортивный, творческий потенциал подрастающего поколения. Приоритет необходимо отдать массовому спорту, физкультуре и, конечно, детям. В каждой области, крупных районных центрах поручено открыть спортивные секции.

Член правления Ассоциации вузов РК, ректор КазНПУ имени Абая Тахир Балыкбаев посвятил свое выступление наиболее актуальной теме – вопросу цифровых платформ, нацеленных на обучение школьников и студентов.

Президент сказал о Концепции непрерывного образования. Система домашнего и неформального обучения имеет важное значение. В этой связи актуальным становится предоставление образовательных курсов", - сказал Балыкбаев.

В послании правительству поручено в целях повышения уровня грамотности граждан, их цифровых знаний разработать Концепцию непрерывного образования, где следует предусмотреть активное внедрение альтернативных вариантов неформального образования, признание результатов самостоятельного обучения, сертификацию профессиональных навыков.

Вопросы поддержки бизнеса также затронул в своем выступлении директор Палаты предпринимателей Алматы Нариман Абильшаиков.

Глава государства поручил обеспечить государственное субсидирование процентных ставок до 6% годовых по всем действующим предприятиям малого и среднего бизнеса в пострадавших секторах экономики. В эту категорию вошли сферы торговли, транспорта, туризма, общественного питания, кинотеатров, гостиниц. За исключением реализации продуктов питания и аптек. Субсидирование покроет период 12 месяцев, начиная с момента объявления режима чрезвычайного положения, то есть с 16 марта текущего года", - сказал Абильшаиков.

Представитель НПП также подробно рассказал об имеющихся инструментах для развития бизнеса на территории мегаполиса. Так, в Алматы действует региональная программа "Almaty Business-2025", по которой доступны залоговые кредиты под 2% годовых для многодетных, малообеспеченных семей и резидентов промышленных парков, а также 7% для субъектов малого и среднего бизнеса. Сумма кредита составляет от 20 до 300 млн тенге.

Председатель Общественного совета "Жилстройсбербанк" журналист Сергей Пономарев остановился на вопросах экологии. Напомним, разработан проект нового Экологического кодекса. В послании поручено приступить к реализации практических мер по улучшению экологической ситуации, а также утвердить долгосрочные планы сохранения и рационального использования биологического разнообразия. В течение пяти лет будет осуществлена посадка более 2 миллиардов деревьев в лесном фонде и 15 миллионов - в населенных пунктах.

Директор Института литературы и искусства имени Ауэзова Кенжехан Матыжановв свою очередь, выступил в пользу усиления образовательных программ в области казахской литературы.

Выступление первого заместителя председателя Алматинского городского филиала партии Nur-Otan Станислава Канкурова было посвящено вопросам реализации обозначенных президентом задач.

В послании президент поднимает жилищный вопрос, который является одной из самых острых проблем в Казахстане. Одним из таких шагов, например, является преобразование Жилстройсбербанка в Отбасы банк, который будет работать по принципу "одного окна" для всех нуждающихся в жилье граждан. Предлагаемые изменения позволят обеспечить займами по низким ставкам вознаграждения работающих граждан, состоящих в единой базе данных очередников. Реализация данных направлений, несомненно, соответствуют велениям времени слышащего государства, и я призываю всех казахстанцев активно включиться в реализацию основных положений стратегического документа", - отметил Канкуров.

Зауреш Умирбаева, председатель территориального объединения профсоюзов "Профсоюзный центр города Алматы", заявила о готовности профсоюзных объединений приложить все усилия для реализации послания.

Подводя итоги, участники заседания отметили, что общественность Алматы всецело поддерживает инициативы и конкретные шаги, озвученные главой государства в послании и приложит все усилия для качественного достижения поставленной цели, а именно - обеспечения достойной жизни граждан и защиты их прав.

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