Общественные приемные Nur Otan перестроили формат работы

Нур-Султан. 27 октября. Kazakhstan Today - Общественные приемные партии Nur Otan в соответствии с законом о выборах перешли на новый формат работы, передает Kazakhstan Today.

До 11 января 2021 года в общественных приемных прекращено проведение личных приемов депутатами и руководителями государственных органов. Приостанавливается проведение консультаций адвокатов, юристов, нотариусов и медиаторов. Горячими линиями партии до завершения выборов будет предоставляться только справочная информация", - сообщили в пресс-службе партии.

В партии отметили, что с начала года в общественные приемные партии Nur Otan поступило более 356 тысяч обращений. Положительно решены 177 тысяч вопросов. По 174 тысячам даны разъяснения, порядка 5 тысяч находятся на исполнении. Проведено 462 онлайн-приема граждан.

В пресс-службе также сообщили, что в целях обеспечения бесперебойной работы Экстренной службы 111 по вопросам семьи, женщин и защите прав детей, управление службой передано Общественному фонду "Право".

Экстренная служба 111 работает круглосуточно, без выходных. Все обращения конфиденциальны", - добавили в партии.

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