Обсчет, обвес и завышенные цены выявили в школьных столовых Астаны

Астана. 26 декабря. Kazakhstan Today - Обсчет, обвес и завышенные цены - эти и другие нарушения выявили в школьных столовых Астаны, передает Kazakhstan Today.

"К сожалению, в ряде школьных столовых, обслуживаемых частными предпринимателями, не всегда меню отвечает требованиям, блюда готовят с грубейшими нарушениями, в частности, с отклонениями от технологии, имеют место факты обсчета и обвеса. Ежегодно меняется организатор школьного питания, не успев приобрести опыт работы в данной области", - отметила на встрече по проблеме здорового питания школьников заместитель председателя правления ОО "ОЗПП "Адилет" Турсун Джагпарова.

По ее словам, была проведена проверка в 47 школах города, в 27 из них были выявлены различные нарушения. В связи с этим, считает общественник, соответствующим органам необходимо совместно с НПО и родителями школьников проводить изучение и анализ качества школьного питания, итоги которых следует размещать в СМИ и отправлять в надзорные органы для принятия мер.

Джагпарова отдельно остановилась на завышенных ценах в школьных столовых.

"Пирожок с картофелем стоит 100 тенге, компот 80 тенге, тогда как по себестоимости он значительно дешевле. Учитывая специфику школьной столовой, необходимо установить пороговое значение цен. Более того, необходимо поднять сумму бесплатного питания с 319 до 400-450 тенге, пересмотреть четырехнедельное меню для того, чтобы витаминизировать его. Важно отметить, что создание комбината школьного питания очень необходимо", - подчеркнула спикер.

По данным медиацентра столичного акимата, помимо общественников, в обсуждении проблем школьного питания приняли участие депутаты маслихата и представители Министерства образования РК.

На сайте городского акимата отмечается, что в госпрограмму развития образования на 2011-2020 годы включены мероприятия по совершенствованию школьного питания. Так, предполагается на основе государственно-частного партнерства в 2020 году в областных центрах, городах Астане и Алматы построить 16 энергосберегающих комбинатов школьного питания.

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