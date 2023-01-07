Обязательную дактилоскопию приостановили до 2024 года в Казахстане
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Астана. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство внутренних дел РК опубликовало проект постановления правительства "О некоторых вопросах проведения дактилоскопической и геномной регистрации в Республике Казахстан".
Законопроект, опубликованный на портале "Открытые НПА", приостанавливает срок действия проведения дактилоскопической и геномной регистрации до 1 января 2024 года.
Также на этот срок приостановлено действие правил в части присвоения, продления, лишения и прекращения статуса беженца.
До 1 января 2024 года данная часть постановления действует в следующей редакции:
Решение о присвоении статуса беженца принимается территориальным подразделением уполномоченного органа по рекомендации комиссии по осуществлению процедуры присвоения, продления, лишения и прекращения статуса беженца в течение трех месяцев со дня регистрации ходатайства о присвоении статуса беженца", - говорится в тексте документа.
Кроме того, до 1 января 2024 года приостановлено действие правил в части оформления, выдачи, замены, сдачи, изъятия и уничтожения паспорта гражданина РК, удостоверения личности гражданина РК, вида на жительство иностранца в РК, удостоверения лица без гражданства, удостоверения беженца и проездного документа.
Напомним, прохождение дактилоскопической и геномной регистрации предусматривается для иностранцев и лиц без гражданства, которые намерены получить разрешение на постоянное проживание в РК; прибыли в РК в качестве домашних работников с целью выполнения работ (оказания услуг) у работодателей - физических лиц в домашнем хозяйстве; либо оформляют визу РК.
Также дактилоскопия необходима при оформлении впервые, а также в случаях восстановления, замены:
- вида на жительство иностранца в РК;
- удостоверения лица без гражданства;
- удостоверения беженца;
- проездного документа.
Дактилоскопическая информация граждан РК, иностранцев и лиц без гражданства при оформлении документов, удостоверяющих личность, содержит следующие сведения:
- фамилию, имя, отчество;
- дату и место рождения;
- пол;
- национальную принадлежность (по желанию владельца);
- гражданство;
- фотографию;
- информацию об особенностях строения папиллярных узоров десяти пальцев рук;
- дату выдачи, номер документа, срок действия;
- подпись владельца документа;
- индивидуальный идентификационный номер (при его наличии);
- дату и основание проведения дактилоскопической регистрации;
- наименование органа, выдавшего документ;
- фамилию, имя, отчество лица, осуществившего дактилоскопическую регистрацию.
При оформлении разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан дополнительно вносятся:
- адрес места планируемого постоянного проживания;
- наименование органа, рассматривающего ходатайство на постоянное место жительства.
Ранее новые правила фото и дактилоскопии для некоторых мигрантов вступили в силу в России.