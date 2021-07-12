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Очередной памятник архитектуры Петропавловска выставили на продажу

11.07.2021 12637
Очередной памятник архитектуры Петропавловска выставили на продажу
Фото: pkzsk.info
ПЕТРОПАВЛОВСК. 11 ИЮЛЯ - В Петропавловске выставили на продажу здание городского училища, построенное в 1900-1906 годах, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как пишет региональное издание Петропавловск.news, в объявлении, размещенном на сайте OLX, стоимость здания оценили в 280 млн тенге.
 
Двухэтажное здание городского училища в архитектурном плане представляет из себя один из самых ярких образов купеческого Петропавловска начала  ХХ века. Построенная в начале прошлого века для городского училища двухэтажка из красного кирпича в советское время (с 1939 года) была средней школой №4 имени Насти Прокопичевой, затем (с 1977 года) стала межшкольным учебно-производственным комбинатом.
 
В 1982 году здание было взято под охрану государства как памятник истории и архитектуры, а в годы независимости приватизировано. Сейчас тут располагается цех по изготовлению мягкой мебели и фотостудия.
 
В объявлении, опубликованном 24 июня, сказано, что общая площадь помещений составляет 930 квадратных метров.
 

Продам здание, 2 этажа, общая площадь 930 квадратных метров. Высота потолков 3,5-4 метра, большие, светлые комнаты от 50 квадратных метров и больше. Широкие коридоры. В здании все коммуникации. Площадь прилегающей земли - 12 соток. Недалеко от центра (район Черемушки). Подойдет под любой вид коммерческой деятельности (школа, садик, банк, офис), возможно, под жилье", - также говорится в объявлении.

 
В начале 2021 года в Петропавловске на продажу выставили здание бывшего полицейского участка на улице Пушкина. В марте его стоимость была указана как 66 млн тенге. Сейчас в объявлении на сайте OLX это же здание продают за 90 млн тенге.
 

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