Опасные детские игрушки вновь выявили в Казахстане

Астана. 19 февраля. Kazakhstan Today - Комитет охраны общественного здоровья (КООЗ) выявил детские игрушки, состав которых может нанести вред здоровью малышей, передает Kazakhstan Today.

В продукции производства Китай, закупленных в торговых объектах на территории Северо-Казахстанской области, выявлено превышение содержания максимально допустимых концентраций фенола и метилового спирта в два и более раз", - сообщили в пресс-службе КООЗ.

Также, по информации Комитета, несоответствие маркировки выявлено в следующих пробах: кукле "Фея парк", игрушке My Little Horse - Fantastic toys (отобранных в магазине "Натали" села Акжан, кукле LOL superise Castle park (ТД "Айсберг", город Сергеевка, ИП Вдовикова Г. А.).

Кроме этого, в ряде торговых точек реализовывались детские товары без соответствующей маркировки. Например, в продовольственном магазине "Асемай" (ВКО, город Аягоз, улица Отарбекова, 71, ИП Жаркенов Ж.), в торговой точке ТЦ "Евразийский" (Петропавловск, улица Интернациональная, 63, Б, ИП Сарсенова М.Д.), в магазине "Едил" (Талдыкорган, улица Ескельди би, 238, ИП Мухамеджанова), в магазине "Акварель" (ВКО, город Риддер, ИП Сидоренко А.М.), в магазине "Губка Боб" (ВКО, Зыряновск, ул. Солнечная, 4, ИП Буркитбай Е.А.), в магазине "Детский мир" (ВКО, село Улкен Нарын, ИП Дюсюпова А.В.), в магазине в костанайском поселке Затобольск (улица Механизаторов, 3/1, ИП Руднева Г. Н.), в мини-маркете "Мейрлан" (Тараз, улица Крупской, 16 Б, ИП Аманжолов Р.М.).

Следует отметить, в продукции китайских производителей практически полностью отсутствует маркировка: кукла "Sofia the first", игрушечный набор "Robocar Poli", игрушка "Hermit crab", автомобильный трансформер "Мини-тобот", кукла Барби, пони, бильярд, автомобильный трансформер, вертолет, детские погремушки, машинки, "Mini Round Bead", кукла LOL, весёлая гусеница, детская настольная доска Magnetic Drawing Board, машинка SUPERSPEED RACING, мозаика, игровой набор "Маленький доктор", игрушка "Каток", мягкая музыкальная игрушка "Собака", мяч резиновый, мягкая игрушка "Человек-паук", набор машинок Die Cast Car, кукла Wangu, посуда с куклой", - перечислили в КООЗ.

В этой связи Комитет настоятельно призывает граждан при покупке игрушек детям особое внимание придавать маркировке товаров, так как основная информация, которая должна быть донесена до потребителя, указывается на упаковке: наличие информации об изготовителе и составе материала, из которого произведена продукция, а также на возрастные ограничения. Рекомендуется запрашивать у продавцов сертификат соответствия, подтверждающий безопасность, так как уже с августа 2018 года ввоз игрушек без документов об оценке соответствия на территорию Казахстана запрещен.

Комитетом охраны общественного здоровья проводятся меры по изъятию несоответствующей продукции, в отношении реализаторов принимаются меры административного характера, в том числе проводятся соответствующие мероприятия по проверке поставщиков-импортеров на территории страны.

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