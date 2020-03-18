Одна из заболевших коронавирусом в Алматы препятствует работе санитарных служб и скрывает контактных лиц

Алматы. 15 марта. Kazakhstan Today - Департамент полиции города Алматы сообщил, что одна из заболевших коронавирусом, Б., всячески препятствует работе санитарных служб и умышленно отказывается предоставлять данные граждан, контактировавших с ней уже после ее заболевания, передает Kazakhstan Today.

Женщина привлечена к уголовной ответственности по признакам преступления, предусмотренного статьей 304 УК РК. В свете сложившейся ситуации полиция призывает граждан оказывать максимальное содействие городским службам по выявлению и профилактике коронавирусной инфекции и с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям", - говорится в сообщении пресс-службы ДП.

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