Официальный опекун появился у девочки, над которой издевались собственные мать и бабушка

Алматы. 3 апреля. Kazakhstan Today - У 14-летней Дианы Ивановой из Алматы, над которой издевались родная мать и бабушка, появился официальный опекун. Надежда Барсукова ухаживала за девочкой около двух лет, и вот несколько дней назад суд вынес решение в ее пользу, передает Kazakhstan Today со ссылкой на KTK

Родную мать признали виновной в избиении дочери и месяц назад приговорили к шести годам тюрьмы. Но Анна Иванова намерена оспорить решение суда. Кроме того, она против, чтобы ее ребенок воспитывался в чужой семье. Сама Диана утверждает, что не простила мать и больше не желает ее видеть.

Вместо школьных уроков - занятия на дому. 14-летняя Диана Иванова изучает предметы под присмотром мамы. Так она называет своего опекуна Надежду Барсукову. Из-за тяжелых травм девочка пока не может ходить в школу. Долгие годы над ней жестоко издевалась родная мать. Диане уже сделали несколько операций. Кажется, страшное уже позади, но простить женщину, которая ее родила, девочка так и не смогла.

Хорошо учусь, ну, у меня пятерки, четверки. Я о маме сейчас ничего не думаю, мне ее не жалко", - говорит подросток. На вопрос о том, простила ли она родную мать, она признается, что не может ее простить.

Общественный резонанс история получила еще 8 лет назад. Тогда ребенок попал в реанимацию с проломленным черепом. В избиении обвинили бабушку и депортировали ее в Россию. А в прошлом году в полицию обратились соседи семьи. Они и рассказали о том, что девочку постоянно избивают. В итоге ее мать Анна Иванова оказалась в тюрьме. Около месяца назад ее осудили на шесть лет. При этом женщину еще не лишили родительских прав.

Официальным опекуном стала 28 уже числа, как только вынесли постановление того суда, где Ивановой Анне был вынесен приговор. У нас из-за диагноза постановили. Мы на домашнем обучении, пока так и будем продолжать. Зато сейчас у нас открыты все двери. Мы будем проходить лечение, реабилитацию", - прокомментировала опекун девочки Надежда Барсукова.

По данным телеканала, Диане предстоит еще не одна пластическая операция. В первую очередь врачи восстановят деформированные губы. Ну, а пока девочка приходит в себя, ее мать не оставляет надежды выйти на свободу. Анна Иванова уверяет: она не избивала дочь. В жестоких истязаниях обвиняет… опекуна. Анна Иванова с приговором суда категорически не согласна. Апелляция по делу состоится уже через неделю. Если решение оставят без изменений, опекун Дианы намерена лишить ее мать родительских прав.

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