Оглашен приговор врачу-анестезиологу карагандинской стоматологии, в которой погиб ребенок

Караганда. 10 августа. Kazakhstan Today - Оглашен приговор врачу-анестезиологу карагандинской стоматологии, в которой погиб двухлетний Семен Арзамасцев, передает Kazakhstan Today.

На скамье подсудимых - анестезиолог-реаниматолог частной клиники. Женщина проработала в медицине 38 лет и провела больше 7 тысяч амбулаторных и анестезиологических работ. В феврале прошлого года она ввела наркоз маленькому пациенту. Ребенок погиб", - сообщает Первый канал "Евразия".





Спустя 9 минут после лечения мальчик побледнел и стал задыхаться. Его откачали, но анестезиолог распорядилась продолжить лечение. Второй приступ стал фатальным. Ребенку сделали инъекцию адреналина и отправили на скорой в больницу. Он умер в реанимации.





Судебные разбирательства длятся с 30 января. Врач своей вины в гибели ребенка не признает.

Именно анафилактический шок можно было определить только при жизни. Но у нас имеются другие материалы в деле - как аннотация, инструкция по применению медицинских препаратов. Где указано: в одном препарате применение с 3 лет, в том препарате, который она попросила у директора клиники заказать при операции - он применяется с 16 лет!" - сообщила Елена Трушакова, адвокат Анатолия Арзамасцева.

Прокурор запрашивал 2,5 года тюрьмы в учреждении минимальной безопасности - судья решил эту меру приемлемой. А после выхода на свободу врачу запретили еще 2,5 года работать по специальности.

Первый раз ларингоспазм когда наступил у малолетнего Арзамасцева, несмотря на то, что медицинская сестра и также стоматолог требовали, что необходимо вызвать скорую помощь, Наумова данные требования проигнорировала, в чем и заключается нарушение профессиональных обязанностей!", - сказал Аргын Кутышев - судья Казыбекбийского районного суда.

Кроме того, осужденной придется выплатить 3 млн тенге компенсации семье погибшего мальчика и еще около миллиона судебных издержек.

По информации телеканала, гибель Семена очень похожа на еще одну смерть. После уколов обвиняемой в 2016 году умерла 13-летняя Жансая Омарова. Но отец девочки так и не смог добиться, чтобы оба дела объединили.

2 препарата из 3 введенных были противопоказаны моей дочери, так как имелись судороги. Я не знаю, в силу каких обстоятельств это не приобщается. Она ввела препараты, что моей дочери, что Арзамасцеву, - одинаковые. Реакция одна и та же. Менее двух лет прошло, и она вводит повторно и убивает второго ребенка!", - рассказал отец погибшей девочки Магжан Омаров.

Однако дело Жансаи закрыли из-за отсутствия состава преступления. Магжан Омаров решил пожаловаться в Генеральную прокуратуру. Тем временем адвокаты осужденной планируют тоже подавать жалобу - апелляционную, чтобы добиться отмены или смягчения приговора.

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