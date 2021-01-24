Ограничения введены на дорогах в трех областях Казахстана из-за непогоды

Нур-Султан. 23 января. Kazakhstan Today - В трех областях Казахстана из-за неблагоприятных погодных условий введены ограничения на автодорогах, передает Kazakhstan Today.

В Акмолинской области с 20.00 в связи с понижением температуры (32-35 градусов мороза) ограничено движение для дизельных и общественных видов автотранспорта на автодороге Нур-Султан - Щучинск (18-й - 231-й километры трассы Нур-Султан - Петропавловск).

В Северо-Казахстанской области также из-за понижения температуры (35 -40 градусов мороза) с 18.00 закрыто движение для дизельного и общественного автотранспорта на дорогах республиканского значения.

В Туркестанской области трассы закрыли из-за понижения температуры и снегопада. В частности, закрыты объездные пути по дороге Туркестан - Шымкент на территории Ордабасинского района.

С 12.30 закрыто движение на участке автодороги Хоргос - Алматы - Тараз - Шымкент - Ташкент (593-й - 654-й километры, граница Жамбылской области - село Машат) для всех видов автотранспорта.

С 11.30 закрыто движение на участке дороги Жамбыл - Ащысай (44-й - 124-й километры).

С 10-30 в Созакском районе закрыто движение на участке 576-й - 623-й километры автодороги Уланбел - Созак - Екпінді. Временно приостановлено движение на дорогах областного значения в Байдибекском районе: и ограничено движение на трассе М-32 Самара - Шымкент, в районе Шубар Ордабасинского района.

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