Около 1200 девочек ежегодно выходят замуж в Казахстане

Нур-Султан. 2 июля. Kazakhstan Today - Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) и агентство Организации Объединенных Наций по репродуктивному здоровью выпустили доклад "Народонаселение мира в 2020 году", который призывает покончить с практиками, вредящими здоровью женщин и девочек, передает Kazakhstan Today.

докладе говорится , что каждый год миллионы девочек во всем мире подвергаются практикам, наносящим им физический и эмоциональный вред.

Детский брак и предпочтение сыновей - среди девятнадцати вредных практик, обсуждаемых в докладе. Многие страны сталкиваются с этой проблемой в большей или меньшей степени. Во всем мире 33 тысячи девочек в возрасте до 18 лет принуждаются к замужеству, обычно пару им составляют мужчины намного старше.

Проблема детских браков не обходит стороной и Казахстан, хотя их число в стране, в общем, снижается. Тем не менее за последние пять лет в Казахстане в среднем ежегодно вступали в брак около 1200 девочек, не достигших совершеннолетия", - сказала Национальный координатор проектов по вопросам гендерного равенства и народонаселения ЮНФПА в Казахстане Газиза Молдакулова.

По ее словам, когда несовершеннолетняя девочка выходит замуж, подрывается все ее будущее: обычно ей приходится бросить школу, из-за чего в будущем, скорее всего, она не сможет быть принята на хорошо оплачиваемую работу.

Как правило, девочка оказывается в экономической зависимости от супруга, что делает ее уязвимой к насилию. Более того, у замужней девочки часто сразу наступает беременность, что может привести к осложнениям, потому что ее организм еще не готов к деторождению", - сказала Газиза Молдакулова.

В докладе сказано, что разная ценность, приписываемая мальчикам и девочкам, часто приводит к предпочтению сыновей, распространенному во многих странах мира.

Мы должны культивировать уважение к женщинам и девочкам путем изменения устоявшихся взглядов и продвижения равного отношения к девочкам и мальчикам. Только равное отношение приведет к истинному равноправию. Мы, как инфлюенсеры, ответственны за то, чтобы поднимать эти вопросы и оспаривать укоренившиеся убеждения. Кто-то в песнях поднимет вопрос гендерного равенства и важности одинаковой ценности мальчиков и девочек, другие это сделают в фильмах или книгах. Так, вместе мы сделаем мир лучше для всех, несмотря на половую принадлежность людей. Три года назад я выпустила песню "Кыз тагдыры", которая превратилась в целый социальный проект, цель которого - защищать права девочек, предотвратить подростковую беременность и способствовать тому, чтобы не было брошенных детей", - сказала певица, активистка и спикер ЮНФПА в Казахстане Акмаржан Кушербаева (KALIYA).

Несмотря на достигнутый прогресс в искоренении некоторых вредных практик во всем мире, пандемия COVID-19 угрожает обратить эти результаты вспять. Недавний анализ показал, что, если необходимые услуги и программы останутся недоступными в течение шести месяцев, еще 13 миллионов девочек вступят в брак в период до 2030 года.

Пандемия подвергает риску еще больше девушек и угрожает подорвать достигнутый прогресс. Мы должны удвоить наши усилия для обеспечения того, чтобы девушки во всем мире могли в полной мере пользоваться своими правами, делать выбор в отношении своей жизни и своего тела", - сказала представитель ЮНФПА в Казахстане Джулия Валезе.

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