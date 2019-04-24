Нур-Султан. 23 апреля. Kazakhstan Today - Около 14 млн тенге задолжали арендаторы бюджетных квартир в Нур-Султане, передает Kazakhstan Today.

Жилищный фонд акимата города Нур-Султана с сентября 2018 года по апрель 2019 года выдал уведомления по задолженности 127 нанимателям арендного жилья на сумму 13 925 821 тенге. При несоблюдении сроков оплаты, указанных в договоре найма, начисляется пеня в размере 0,1% от суммы оплаты за каждый день просрочки, пишет Елорда Инфо

После выдачи уведомлений 55 человек вернули в бюджет 6,7 млн тенге, по 14 нанимателям проводится мониторинг, дела еще 4 нанимателей переданы в суд.

В отношении оставшихся 54 уведомлений есть сроки для устранения нарушений. Ситуация на контроле. В случае подтверждения материалы будут направлены в суд", - сообщил заместитель руководителя управления занятости и социальной защиты города Нур-Султана Ануар Саипов.

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