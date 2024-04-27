Переход на единый часовой пояс: ощутили ли казахстанцы пользу?
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Астана. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Почти два месяца казахстанцы живут в едином часовом поясе. Казахстанцы рассказали корреспондентам "31 канала", ощутили ли они пользу и смогли ли адаптироваться к изменениям.
С 1 марта страна перешла на единый часовой пояс. Некоторые из опрошенных отмечают, что им стало легче вставать по утрам, другие не видят каких-либо изменений в лучшую сторону.
В правительстве обещали стабилизацию циркадных ритмов, точность графиков самолетов и банковских операций и стабильность бизнес-процессов. Преподаватель Баглан Бугунаев не нашел ни одного подтверждения пользы для здоровья. Выработка гормона мелатонина, который регулирует сон, наоборот, собьется, считает он, потому что он вырабатывается в темноте, а люди ложатся и встают намного позже солнца, сообщает телеканал.
Весь день мы на работе. Люди в помещении сидят, солнечного света нет. Вечером выходят - солнца уже нет, потому что солнце зашло. И люди не будут видеть солнечный свет. А недостаток солнечного света провоцирует депрессию", - говорит преподаватель Баглан Бугунаев.
По данным телеканала, выгоды не увидели ни энергетики, ни экономисты, ни бизнесмены. Владелице теплицы Светлане Трушиной пришлось продлить рабочий день на час и больше платить работникам. Хотя цены поднять не может.
Им приходится на час раньше вставать приезжать и открывать теплицу, проливать, растения наши не ждут. Раньше отпустить их теперь я тоже не могу. Приходится многим девочкам возвращаться просто затемно", - говорит владелица теплицы Green Sad.
Казахстанские ученые не проводили никаких исследований влияния перевода времени на организм, говорит Баглан. В Европе рабочий день начинается уже в 7 часов, но и заканчивается в 3-4. Тогда и у нас нужно на востоке начинать работу в 7, в центре - в 8, а на западе - в 9 утра.
Недовольные казахстанцы уже запустили петицию. За отмену нового времени уже проголосовали более 17 тысяч человек. Чтобы ее рассмотрели в правительстве, нужно собрать более 50 тысяч голосов.
Стоит отметить, что большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс. На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "С 1 марта в Казахстане установят единый, пятый часовой пояс. По мнению некоторых экспертов, переход на единый часовой пояс является наиболее правильным и оптимальным вариантом. Между тем, многие казахстанцы против данной инициативы. Как вы относитесь к данному решению?"
61% участников опроса ответили: "Против перехода на единый часовой пояс"; 34% выбрали ответ: "За"; 3% считают необходимым вернуть переход на летнее время и 2% выбрали ответ: "Мне все равно".