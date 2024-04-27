Переход на единый часовой пояс: ощутили ли казахстанцы пользу?  

Напомним, в ночь на 1 марта 13 областей и три города республиканского значения перевели стрелки на час назад

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Астана. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Почти два месяца казахстанцы живут в едином часовом поясе. Казахстанцы рассказали корреспондентам - Почти два месяца казахстанцы живут в едином часовом поясе. Казахстанцы рассказали корреспондентам "31 канала" , ощутили ли они пользу и смогли ли адаптироваться к изменениям.





С 1 марта страна перешла на единый часовой пояс. Некоторые из опрошенных отмечают, что им стало легче вставать по утрам, другие не видят каких-либо изменений в лучшую сторону.









В правительстве обещали стабилизацию циркадных ритмов, точность графиков самолетов и банковских операций и стабильность бизнес-процессов. Преподаватель Баглан Бугунаев не нашел ни одного подтверждения пользы для здоровья. Выработка гормона мелатонина, который регулирует сон, наоборот, собьется, считает он, потому что он вырабатывается в темноте, а люди ложатся и встают намного позже солнца, сообщает телеканал.





Весь день мы на работе. Люди в помещении сидят, солнечного света нет. Вечером выходят - солнца уже нет, потому что солнце зашло. И люди не будут видеть солнечный свет. А недостаток солнечного света провоцирует депрессию", - говорит преподаватель Баглан Бугунаев.





По данным телеканала, выгоды не увидели ни энергетики, ни экономисты, ни бизнесмены. Владелице теплицы Светлане Трушиной пришлось продлить рабочий день на час и больше платить работникам. Хотя цены поднять не может.





Им приходится на час раньше вставать приезжать и открывать теплицу, проливать, растения наши не ждут. Раньше отпустить их теперь я тоже не могу. Приходится многим девочкам возвращаться просто затемно", - говорит владелица теплицы Green Sad.





Казахстанские ученые не проводили никаких исследований влияния перевода времени на организм, говорит Баглан. В Европе рабочий день начинается уже в 7 часов, но и заканчивается в 3-4. Тогда и у нас нужно на востоке начинать работу в 7, в центре - в 8, а на западе - в 9 утра.





Недовольные казахстанцы уже запустили петицию. За отмену нового времени уже проголосовали более 17 тысяч человек. Чтобы ее рассмотрели в правительстве, нужно собрать более 50 тысяч голосов.





Стоит отметить, что большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс. На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос . Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "С 1 марта в Казахстане установят единый, пятый часовой пояс. По мнению некоторых экспертов, переход на единый часовой пояс является наиболее правильным и оптимальным вариантом. Между тем, многие казахстанцы против данной инициативы. Как вы относитесь к данному решению?"





61% участников опроса ответили: "Против перехода на единый часовой пояс"; 34% выбрали ответ: "За"; 3% считают необходимым вернуть переход на летнее время и 2% выбрали ответ: "Мне все равно".