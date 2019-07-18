Около 60 млрд тенге требуется Костанайской области для обеспечения сел питьевой водой

Костанай. 17 июля. Kazakhstan Today - Порядка 60 миллиардов тенге требуется региону до 2023 года, чтобы выйти на нормативы обеспечения населения малых сел питьевой водой, передает Kazakhstan Today.

Работаем в трех направлениях. Первое - подвоз воды, второе направление - установка пунктов очистки и раздачи воды, третье направление - это проведение централизованных водопроводных сетей. Потребуется 60 миллиардов тенге. Есть с правительством договоренность, что каждый год они будут выделять как минимум 15 миллиардов тенге, сейчас выделяют 10 миллиардов, мы будем софинансировать. К 2023 году мы все показатели должны достигнуть", - сообщил аким Костанайской области Архимед Мухамбетов на сессии областного маслихата.

Рассказывая о мерах по обеспечению водоснабжения малых населенных пунктов глава региона сообщил, что региону требуется порядка 26 единиц автоцистерн стоимостью почти 650 миллионов тенге для подвоза воды в села с населением до 200 человек. Таких сел в области - 183.

Требуется, мы посчитали, 26 единиц автотранспорта стоимостью почти 650 миллионов тенге. С тем же ПАО "КАМАЗ" мы договорились - первый выпуск спецтехники... как раз будем обеспечивать свои села", - сообщил Мухамбетов.

Второе направление - строительство пунктов очистки и раздачи чистой воды для сел с населением от 200 до 300 человек. По опыту Павлодарской и Восточно-Казахстанской областей их установят в 20 селах, разрабатывается соответствующая проектно-сметная документация.

Средняя стоимость установки выходит порядка 80 миллионов тенге. После прохождения экспертизы сумма будет точной. Начнем реализовывать часть в этом году и в 2020 году будем устанавливать", - сообщил Мухамбетов.

В рамках третьего направления идет работа по строительству систем водоснабжением для сел с населением свыше 300 человек.

Затраты на строительство централизованных систем водоснабжения для 85 сел предварительно составляют 68 миллиардов тенге", - заключил Мухамбетов.

Напомним, на данный момент из 548 сельских населенных пунктов Костанайской области обеспечены водоснабжением 31,4%, или 59% сельского населения.

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