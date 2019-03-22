Около двух тысяч человек приняли участие в шествии "Наурыз-2019" в Алматы (ФОТО)

Алматы. 21 марта. Kazakhstan Today - Празднование Наурыза в Алматы открылось праздничным шествием "Наурыз-2019", передает Kazakhstan Today.

Сегодня, в 10.00, на площадке перед Казахским государственным цирком был дан старт праздничному шествию. В рядах костюмированного парада, олицетворяющего дух природы, праздник весны и историю казахского народа, приняли участие работники организаций культуры, представители национально-культурных центров, студенты и преподаватели вузов, беркутчи, заводчики казахского тазы, горожане - всего около 2000 человек.

Прошествовав по проспекту Абая до проспекта Аблайхана, участники проследовали вниз до улицы Кабанбай батыра и дошли до Государственного академического театра оперы и балета имени Абая. Праздничное грандиозное шествие и красочное мероприятие на площадках Алматы никого не оставили равнодушными", - сообщили в акимате Алматы.

Напомним, 21-22 марта в Алматы пройдет международный форум "Наурыз в центре Азии" с участием гостей: историков, культурологов, деятелей культуры, общественных деятелей из Азербайджана, России, Турции, Эстонии, Испании, Великобритании, Германии и Японии. Встреча на форуме позволить ученым, артистам и общественным деятелям из разных стран глубже узнать историю Наурыза, традиции и фольклор народов Востока.

Круглый стол пройдет 21 марта в Музее национальных музыкальных инструментов имени Ыхласа в 16.30.

22 марта на площади Астана пройдет гала-концерт "Улы даланын - Улы куні", в котором примут участие отечественные звезды эстрады. А 23 марта там же сольный концерт дадут народные любимцы - группа МузАРТ.

Ледовые комплексы Almaty Arena и Halyk Arena встретят праздник 22 марта, на территории Атлетической деревни будет установлен целый комплекс качелей - алтыбакан. Будут организованы зоны для музыкальных состязаний "Домбра party" и национальных спортивных игр. Основная праздничная сцена ледового комплекса Halyk Arena будет расположена со стороны Кульджинского тракта, будут проходить показательные выступления фигуристов. Оба ледовых комплекса Алматы все праздничные дни проводят сеансы массового катания на коньках, с 11.00 до 23.00.

Также 22 марта на площади перед центром делового сотрудничества Атакент в честь казахского Нового года пройдет фестиваль - NowRyz party. Рядом с традиционными развлечениями будет соседствовать ультрасовременное шоу моноциклистов. Зрители на расстоянии нескольких метров от себя увидят новейшую акробатику, раздвигающую представление о возможностях человека и модных транспортных гаджетов. А все желающие смогут запечатлеть на фото и праздничную статую Белки, которая примерит тюбетейку.

23 марта гуляния пройдут в международном комплексе лыжных трамплинов Сункар. Горожанам представят аттракционы зиплайн и роупджампинг, мотокросс-шоу, детские батуты, катание на квадроциклах и баггах, показательные выступления лыжников.

Также 23 марта в 15.00 на улице Панфилова начнется концерт "Сайра, булбул!", на сцене будут исполнены лучшие произведения казахского музыкального фольклора, в том числе: героические жыры, лирические песни о любви, праздничные веселые песни.

За угощения на празднике отвечает уже традиционный фестиваль уличной еды Big City Picnic, в котором примут участие 10 ресторанов города. Помимо этого, обязательным станет традиционное праздничное угощение - коже и баурсаки, которые будут раздавать всем желающим в торговых центрах, гостиницах, университетах и КСК. Акция начнется 22 марта и продлится месяц, всего планируется раздать 60 тонн коже и баурсаков.

В Almaty Art Center будут работать сразу две праздничные выставки - художественная и ремесленная. Посетители смогут увидеть технологию ковроткачества, росписи шелка и керамики, огранки драгоценных камней, работы с кожей, деревом, стеклом и глиной.

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