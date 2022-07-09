Оперативнику выгодно сохранение коррупционных схем для будущих показателей - глава Антикора

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НУР-СУЛТАН. 8 ИЮЛЯ - При количественной оценке конкретный оперативник, по сути, вообще не был заинтересован в минимизации коррупции, отметил руководитель Агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Ему в определенной мере было выгодно сохранение коррупционных схем. Ведь это резерв для будущих показателей, для включения в следующий отчет. Самое страшное, что в погоне за показателями иногда преступления выдумывались там, где их нет. При этом забывалось, что каждая цифра в отчетах - это судьба человека, его родных и близких", - сказал глава Антикора на заседании коллегии по итогам первого полугодия 2022 года.
Он напомнил, как в недавнем прошлом территориальным департаментам присваивались баллы за привлечение к ответственности должностных лиц.
Чем выше ранг изобличенного чиновника, тем выше балл. Это нонсенс! Но так было", - рассказал Бектенов.
Он отметил, что согласно проведенному анализу "в массе наших показателей нет самого главного - удовлетворенности граждан от нашей работы".
Мы как будто не слышим и продолжаем работать на "красивую" статистику. Убежден, что никакие цифры не могут в полной мере отражать эффективность работы по искоренению коррупции. О чрезмерном увлечении статистическими показателями неоднократно говорил и глава государства. Он требует решительно уходить от "арифметической показухи" и ставит перед госаппаратом одну цель - обеспечить благополучие граждан. Но благополучие на бумаге зачастую далеко от реального улучшения ситуации", - считает глава Антикора.
По его словам, сейчас каждый руководитель в угоду цифрам озадачен в первую очередь не решением насущных проблем граждан, а формальным достижением целевых показателей.
Мы больше увлечены самим процессом, нежели реальным результатом. В итоге на фоне благополучной статистики реальное улучшение ситуации с коррупцией не столь очевидно", - подчеркнул спикер.
Работа до сих пор оценивается по принципу "больше/меньше". Делай что хочешь, но выяви больше преступлений, чем в прошлом году.
Палочная" система подталкивает к получению нужного результата всеми возможными способами. Этому, к сожалению, немало примеров, которые у всех на слуху… Именно с "палочной" системой напрямую связано повальное, не всегда обоснованное вовлечение госслужащих в уголовную орбиту. С этим надо решительно заканчивать. Людей абсолютно не волнуют показатели выявленных преступлений и задержанных лиц, если они не видят эффекта от этого, когда нет реальных улучшений. Но если критерии выставлены по количеству выявленных преступлений, то большие цифры могут создать видимость успешной работы", - добавил Бектенов.