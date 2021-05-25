Операторы вертолетных услуг Казахстана и России подписали меморандум о сотрудничестве

МОСКВА. 24 МАЯ - В Москве прошла международная выставка вертолетной индустрии. В ходе мероприятиия между операторами вертолетных услуг Казахстана и России заключен меморандум о сотрудничестве с целью развития долгосрочного партнерства, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В рамках меморандума планируется обеспечение учебной подготовки и переподготовки летного состава. Сотрудники казахстанского вертолетного оператора смогут получить доступ к тренажерам вертолетов МИ-26, МИ-8Т, Ми-8МТВ и Ми-8АМТ в Тюменском центре подготовки персонала, сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций РК.

Мы готовы делиться своим опытом в обслуживании и эксплуатации российских воздушных судов, а также помогать готовить инженерные и летные кадры", - прокомментировал генеральный директор АО "ЮТэйр-Вертолетные услуги" Александр Стефанюк.

По словам гендиректора АО "Казавиаспас" МЧС РК Болата Абайдильдинова данное партнерство является перспективным направлением развития как самой авиакомпании, так и казахстанской авиации в целом, позволяющей перенять огромный опыт и перейти на новый уровень улучшения сектора воздушного транспорта.

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