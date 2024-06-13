Оплату по биометрии ввели в алматинском метро

Этот метод особенно полезен во время часа пик, так как значительно экономит время

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Алматы. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы в метро запущена инновационная система Face Pay.Теперь пассажиры могут оплачивать проезд с помощью биометрии лица без использования смартфона или платежной карты, - В Алматы в метро запущена инновационная система Face Pay.Теперь пассажиры могут оплачивать проезд с помощью биометрии лица без использования смартфона или платежной карты, сообщили в акимате Алматы.





Для оплаты по биометрии достаточно подойти к турникету "Оплата по Face Pay" и посмотреть в камеру. Деньги за проезд спишутся с банковской карты, которую пользователь прикрепит в приложении Halyk в разделе "Платежи", разъяснили в пресс-службе акимата.





Этот удобный и безопасный способ оплаты проезда основан на искусственном интеллекте. Система уже работает на всех станциях метро после успешного тестирования на двух станциях.





Этот метод особенно полезен в метро во время часа пик, так как значительно экономит время. В то же время пассажиры могут по-прежнему использовать привычные методы оплаты", - отметил руководитель управления цифровизации Алматы Олжас Жаңабек.





В ведомстве добавили, что метрополитен ежедневно перевозит до 100 тысяч пассажиров. С начала года перевезено 11 млн пассажиров, тогда как за аналогичный период 2023 года - 10,3 млн.