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Алматы. 19 июля. Kazakhstan Today - Оплату за посещение Иле-Алатауского парка переводят в электронный формат, передает Kazakhstan Today.

"Полностью переводим в электронный формат оплату посещения Иле-Алатауского парка. Это исключит теневые наличные сборы, увеличит поступление средств для сохранения экосреды уникального уголка природы нашего города", - написал в Twitter аким Алматы Бакытжан Сагинтаев.

В сообщении отмечается, что система предусматривает возможность онлайн-оплаты и бронирования.

Напомним, ранее на странице Иле-Алатау в социальных сетях сообщили о том, что экологическое состояние территории Иле-Алаутауского парка катастрофическое. Регулярно оттуда вывозят горы мусора.

На сегодняшний день, экологическое состояние - катастрофическое, и мы делаем все возможное, чтобы исправить данную ситуацию. Важно воспитывать в себе экологическое сознание так как зачастую "туристы" оставляют неорганические отходы в труднодоступных местах, что затрудняет работу инспекторов. Народ должен понимать: "Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят", - говорится в сообщении.

Представители парка просят посетителей соблюдать все правила нахождения на особо охраняемой природной территории и беречь природу.

Это не так сложно, если соблюдать одно правило "Все, что берём с собой, уносим обратно".

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