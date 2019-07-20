Оплату за посещение Иле-Алатауского парка переводят в электронный формат

Фото: facebook/Yerlan Aukenov
"Полностью переводим в электронный формат оплату посещения Иле-Алатауского парка. Это исключит теневые наличные сборы, увеличит поступление средств для сохранения экосреды уникального уголка природы нашего города", - написал в Twitter аким Алматы Бакытжан Сагинтаев.
В сообщении отмечается, что система предусматривает возможность онлайн-оплаты и бронирования.
Напомним, ранее на странице Иле-Алатау в социальных сетях сообщили о том, что экологическое состояние территории Иле-Алаутауского парка катастрофическое. Регулярно оттуда вывозят горы мусора.
На сегодняшний день, экологическое состояние - катастрофическое, и мы делаем все возможное, чтобы исправить данную ситуацию. Важно воспитывать в себе экологическое сознание так как зачастую "туристы" оставляют неорганические отходы в труднодоступных местах, что затрудняет работу инспекторов. Народ должен понимать: "Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят", - говорится в сообщении.
Представители парка просят посетителей соблюдать все правила нахождения на особо охраняемой природной территории и беречь природу.
Это не так сложно, если соблюдать одно правило "Все, что берём с собой, уносим обратно".
Как сообщалось ранее, снижена стоимость пребывания в Иле-Алатауском национальном природном парке Алматы.
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