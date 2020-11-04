Опубликован график конференций региональных филиалов партии Nur Otan

Нур-Султан. 3 ноября. Kazakhstan Today - Партия Nur Otan опубликовала график конференций региональных филиалов, в ходе которых будут определяться партийные списки в маслихаты всех уровней и кандидаты в партийный список в мажилис от каждого региона, передает Kazakhstan Today.

Так, 10 ноября состоится конференция в городе Шымкенте, 11 ноября - в городе Алматы, 12 ноября - в городе Нур-Султане. В Алматинской, Карагандинской и Кызылординской областях - 16 ноября. В Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Туркестанской, Атырауской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях - 17 ноября.

Как сообщили в пресс-службе партии, с учетом пандемии партийные конференции будут организованы с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. При этом на официальных аккаунтах партии будет обеспечена онлайн-трансляция всех региональных конференций.

Решения на конференциях будут приниматься большинством голосов присутствующих делегатов. Голосование будет проводиться путем поднятия руки или мандата делегатом, за исключением голосования по итогам дебатов, которое проводится в информационной системе "Праймериз".

В ходе конференций между участниками будут организованы дебаты. В первом раунде кандидаты должны презентовать свое видение решения проблем района или города. Во втором - дискуссионная сессия в формате "вопрос-ответ".

Согласно утверждённой Центральным аппаратом партии инструкции, регламентирующей каждый этап конференций филиалов, претенденты в мажилис, за исключением городов республиканского значения, будут дебатировать дважды - на районной, городской и областной конференциях.

Действующие депутаты нижней палаты парламента могут принять участие сразу в дебатах областных конференций, а также городов республиканского значения.

Кандидат, набравший наибольшее количество голосов по итогам дебатов, выдвигается на областную конференцию в качестве участника дебатов в партийный список мажилиса. Каждый район, город выдвигает одного участника на дебаты в партийный список мажилиса. Областной центр выдвигает количество участников дебатов, равное квоте представленности региона в партийном списке мажилиса.

Если партийные списки в областные маслихаты будут утверждаться на соответствующих конференциях, то итоговый список в мажилис - на съезде Nur Otan.

Стоит отметить, что дебаты среди кандидатов на региональных конференциях проводятся в рамках второго уровня праймериз.

В первом этапе внутрипартийного отбора приняли участие 10 тысяч кандидатов. Из них 37% - женщины, 29% - молодёжь до 35 лет. Если от первичных партийных организаций было выдвинуто 30% кандидатов, то 70% - самовыдвиженцы. Средний возраст кандидатов составил 43 года. При этом в голосовании приняли участие более 662 тысяч партийцев.

Внутрипартийные праймериз - один из завершающих этапов инициированной Елбасы, лидером партии Nur Otan Нурсултаном Назарбаевым "перезагрузки" партии.

Более подробная информация на сайте primaries.kz

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