Опубликован перечень возобновленных международных рейсов

Нур-Султан. 25 августа. Kazakhstan Today - Министерство индустрии и инфраструктурного развития разместило список функционирующих международных рейсов, передает Kazakhstan Today.

С 17 августа в Казахстане поэтапно возобновлены полеты в четыре страны по шести маршрутам с частотой 23 рейса в неделю:

ОАЭ (11 рейсов): с 17 августа по маршрутам Алматы - Дубай (6 рейсов) и Нур-Султан - Дубай (5 рейсов);

Германия (5 рейсов): с 18 августа Нур-Султан - Франкфурт (5 рейсов);

Беларусь (4 рейса): с 19 августа по маршрутам Алматы - Минск (2 рейса) и Нур-Султан - Минск (2 рейса);

Украина (3 рейса): с 19 августа Алматы - Киев (3 рейса).

Рейсы в Египет планируется возобновить с 12 сентября по маршруту Алматы - Шарм-эш-Шейх. С 27 августа снимаются ограничения на регулярные пассажирские полеты между Казахстаном и Турцией.

Полеты выполняются в условиях повышенных мер санитарной безопасности, в соответствии с постановлением главного санитарного врача на транспорте. Во всех аэропортах страны усилены мероприятия по проведению дезинфицирующих работ, установлены санитайзеры для обработки рук, соблюдаются карантинные меры, обязательное ношение масок и перчаток. При входе в здание проводится бесконтактная термометрия пассажиров и сотрудников аэропорта.

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