Осадки и потепление ожидаются в Казахстане в праздничные дни

Астана. 20 марта. Kazakhstan Today - Осадки и потепление ожидаются в Казахстане 21-25 марта, передает Kazakhstan Today.

Антициклон, удерживавший погоду без осадков, разрушается и уходит на восток. На смену ему с Узбекистана и с Европейской части России смещаются атмосферные фронты, которые перемещаясь через территории Казахстана, будут временами вызывать осадки, на юге дождь", - говорится в прогнозе погоды "Казгидромета".

Вместе с тем синоптики отмечают, что с юго-западными тропосферными потоками дневная температура воздуха в большинстве областей республики ожидается от 3 до 10 градусов тепла, на юге 13-18 градусов выше ноля, что около и выше средних многолетних значений на 3-5 градусов.

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