Осадки на юге и похолодание на севере Казахстана прогнозируют синоптики 8 марта

НУР-СУЛТАН. 8 МАРТА - Фронтальные разделы сохранят свое влияние на южные регионы Казахстана - пройдут осадки (дождь, снег), в горных районах сильные, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации синоптиков, холодный антициклон начнет смещаться на территорию Казахстана, вызывая прекращение осадков и существенное понижение температуры воздуха в северной половине страны.

Местами по республике ожидаются усиление ветра, на западе с пыльной бурей, туман, на юге - гроза, информирует РГП "Казгидромет".

На севере, востоке, в центре Карагандинской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью с метелью, на юге - туман, гололед.

В Павлодарской области ночью на юге, днем на большей части ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью на севере с низовой метелью.

На западе Акмолинской области ожидается туман, ночью на юго-востоке усиление ветра до 15-20 метров в секунду с низовой метелью.

Ночью и утром на севере, юге Алматинской области ожидается туман, на юге, востоке усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В горных районах Туркестанской области ожидаются туман, гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере, юге Западно-Казахстанской области ожидается туман, днем на севере, северо-западе - гололед.

Днем на западе, в центре Мангистауской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем с пыльной бурей.

На юго-востоке Костанайской области ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду, на юге - туман.

На севере, востоке Северо-Казахстанской, на западе, севере Восточно-Казахстанской областей ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере, в горных районах Жамбылской области ожидается туман, днем на северо-востоке, в горных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере, западе, в центре Атырауской, юге Кызылординской, ночью и утром на западе, юге Актюбинской областей ожидается туман.