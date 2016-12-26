Осадки ожидаются на большей территории Казахстана в понедельник

Астана. 26 декабря. Kazakhstan Today - На большей территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут осадки, сообщает "Казгидромет".

Местами по республике ожидается метель, туман, гололед, усиление ветра. На юго-востоке и в центре погода ожидается без осадков, передает Kazakhstan Today.

По данным синоптиков, в Актюбинской, ночью Акмолинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются метель, в Северо-Казахстанской области местами туман. В Алматинской области местами ожидается ветер 15-22 метров в секунду, ночью туман. В Жамбылской, Южно-Казахстанской областях местами ветер 15-20 метров в секунду, сутки Южно-Казахстанской, днем в Жамбылской области местами туман, гололед. В Кызылординской, Мангистауской, Атырауской областях местами туман, гололед. В Костанайской области местами туман. В Восточно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду с метелью.

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