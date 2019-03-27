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Осадки ожидаются сегодня на большей территории Казахстана

28.12.2018, 08:42 7196
Астана. 28 декабря. Kazakhstan Today - На большей территории Казахстана в пятницу сохраняется неустойчивый характер погоды, с которыми пройдут осадки, лишь в восточной и южной части республики погода без осадков. Местами по республике ожидается гололед, туман, метель, усиление ветра, передает Kazakhstan Today.

В Акмолинской области местами ожидается метель, ветер 15-20 метров в секунду. В Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской областях местами ожидается метель, туман, гололед, ветер 15-20 метров в секунду. В Северо-Казахстанской области ожидается ветер 15-20, местами 25 метров в секунду, местами метель, гололед, сообщили в "Казгидромете".

В Жамбылской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях ожидается местами туман, днем ветер 15-20 метров в секунду, в Жамбылской области гололед. В Кызылординской, Мангистауской, Атырауской областях ожидается местами туман, гололед, в Кызылординской области ветер 15-20 метров в секунду.

В Алматинской, Туркестанской областях местами туман, в Алматинской области в районе Жаланашколя усиление ветра до 20-28 метров в секунду. Ночью в Алматинской области на севере сохраняется сильный мороз.

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