Осадки ожидаются сегодня на большей территории Казахстана

Астана. 28 декабря. Kazakhstan Today - На большей территории Казахстана в пятницу сохраняется неустойчивый характер погоды, с которыми пройдут осадки, лишь в восточной и южной части республики погода без осадков. Местами по республике ожидается гололед, туман, метель, усиление ветра, передает Kazakhstan Today.





В Акмолинской области местами ожидается метель, ветер 15-20 метров в секунду. В Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской областях местами ожидается метель, туман, гололед, ветер 15-20 метров в секунду. В Северо-Казахстанской области ожидается ветер 15-20, местами 25 метров в секунду, местами метель, гололед, сообщили в "Казгидромете".





В Жамбылской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях ожидается местами туман, днем ветер 15-20 метров в секунду, в Жамбылской области гололед. В Кызылординской, Мангистауской, Атырауской областях ожидается местами туман, гололед, в Кызылординской области ветер 15-20 метров в секунду.





В Алматинской, Туркестанской областях местами туман, в Алматинской области в районе Жаланашколя усиление ветра до 20-28 метров в секунду. Ночью в Алматинской области на севере сохраняется сильный мороз.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства