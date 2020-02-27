Осадки ожидаются на большей части Казахстана в среду

Нур-Султан. 26 февраля. Kazakhstan Today - В среду, 26 февраля, на большей части Казахстана ожидаются осадки, передает Kazakhstan Today.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории страны ожидаются осадки, на севере, северо-западе, юге и в центре местами сильные (дождь, снег). Лишь на востоке и юго-востоке ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, гололед, низовая метель, днем на юге - гроза", - сообщили в РГП "Казгидромет".

В Костанайской области местами ожидается метель, туман, гололед, усиление ветра ночью местами до 15-20 метров в секунду, днем 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

В Кызылординской области местами ожидается туман, усиление ветра ночью местами до 15-20 метров в секунду, днем 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

В Туркестанской области днем местами ожидается гроза, на большей части усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

В Атырауской области местами ожидаются низовая метель, гололед, усиление ветра ночью местами, днем на большей части до 15-20 метров в секунду.

В Актюбинской, Карагандинской, Павлодарской, Акмолинской областях местами ожидаются низовая метель, туман, гололед, в Актюбинской, Карагандинской, днем в Павлодарской, Акмолинской областях усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Жамбылской, Восточно-Казахстанской, днем в Северо-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Жамбылской, Северо-Казахстанской, ночью и утром в Восточно-Казахстанской областях - туман.

В Мангистауской, днем в Западно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Западно-Казахстанской области туман, гололед.

В Алматинской области ночью местами ожидается туман, днем в районе Жаланашколя - усиление ветра до 18-23 метров в секунду.

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