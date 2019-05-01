Осадки ожидаются сегодня на большей территории Казахстана

Нур-Султан. 30 апреля. Kazakhstan Today - На большей территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтов пройдут дожди, на северо-западе, севере и в центре республики осадки, преимущественно снег, передает Kazakhstan Today.

Местами ожидаются туман, усиление ветра, гроза, шквал, возможен град, на юге пыльная буря, сообщили в "Казгидромете".

В Кызылординской области ожидаются усиление ветра ночью местами до 15-20, днем на большей части 15-20, местами 23-28 метров в секунду, местами пыльная буря, утром и днем шквал.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской областях ожидаются местами гололед, низовая метель, шквал, возможен град, усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду, в Акмолинской области местами гроза.

В Карагандинской области местами туман, усиление ветра до 15-20, порывов до 25 метров в секунду, днем шквал, град. В Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях ожидаются усиление ветра ночью местами 15-20, днем на большей части 15-20, местами 25 метров в секунду, днем возможен град.

Утром и днем в Туркестанской, Жамбылской, днем в Алматинской областях местами возможен град, усиление ветра до 15-20метров в секунду, в Жамбылской области порывы 23 метра в секунду. Ночью в Атырауской области местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Актюбинской области местами туман.

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