Нур-Султан. 7 октября. Kazakhstan Today - Осадки ожидаются в большинстве регионов Казахстана в среду, 7 октября 2020 года, передает Kazakhstan Today.

Большая часть Казахстана будет находиться под влиянием ложбины циклона, в связи с чем пройдут осадки (дождь, снег), ночью на юге республики – дождь. На остальной территории с отрогом антициклона погода без осадков. Местами по РК ожидается туман, усиление ветра, гололед, на востоке и в центре - низовая метель", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-25 метров в секунду.

В Акмолинской, Павлодарской областях – усиление ветра до 15-23 метров в секунду.

В Жамбылской, Актюбинской, ночью и утром Алматинской областях местами ожидается туман.

В Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской областях ночью местами ожидаются заморозки, 1-5 градуса.

На большей части Туркестанской, Кызылординской областей, местами в Жамбылской, Актюбинской, Карагандинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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