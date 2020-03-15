Осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются местами в Казахстане в субботу

Алматы. 14 марта. Kazakhstan Today - В субботу на большей части Казахстана местами ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Лишь на юге, юго-востоке и в центре сохранится погода без осадков. Местами по республике ожидаются усиление ветра, туман, гололед, передает Kazakhstan Today.

В Северо-Казахстанской области ожидается ветер 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду, местами туман, гололед. В Павлодарской области местами ожидается туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду. В Акмолинской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду", - сообщает "Казгидромет".

В Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Западно-Казахстанской, днем в Жамбылской областях местами также ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-20, порывы 23 метра в секунду. В Кызылординской, Атырауской областях местами ожидается туман. В Мангистауской области местами ожидается туман, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

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