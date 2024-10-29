28.10.2024, 13:44 29601
Осенняя Kaspi Жұма пройдет 8, 9 и 10 ноября
Фото: Kaspi.kz
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Астана. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Осенью казахстанцы готовятся к зимнему сезону и, конечно, к Kaspi Жұма! Всенародный праздник выгодных покупок пройдет 8, 9 и 10 ноября.
В это время года на Kaspi Жұма чаще всего покупают шины для безопасной езды по заснеженным дорогам, теплую одежду и обувь для всей семьи, снаряжение для зимних видов спорта, климатическую технику для дома. Покупки можно делать в Kaspi Магазине с бесплатной доставкой, в популярных торговых центрах и магазинах по всей стране.
В Kaspi Жұма принимают участие десятки тысяч компаний малого и среднего бизнеса, а также ведущие казахстанские и мировые бренды, такие, как Adidas, ADILI, Alser, EuroMebel, EVRIKA, Intertop, Invictus, Казахювелир, Kari, KIMEX, Комфорт, MANGO, Мечта, Mon Amie, Leroy Merlin, Nike, Pandora, Qazaq Republic, RESPECT, Спортмастер, SMAN, Sulpak, Technodom, Zeta, 1Fit, 12 МЕСЯЦЕВ, ЭПЛ Якутские Бриллианты и многие другие.
Каждый раз к празднику покупок подключается всё больше казахстанских производителей обуви, одежды, аксессуаров, строительных материалов, мебели и прочих, самых разнообразных, товаров. Предприниматели ждут этого события не меньше, чем покупатели.
Kaspi Жұма помогает бизнесу увеличивать продажи, развиваться и открывать новые рабочие места.
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28.10.2024, 19:33 16666
В Казахстане 30 октября отключат радио и телевидение
Фото: depositphotos.com
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Астана. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - АО "Казтелерадио" сообщило казахстанцам, что 30 октября по всей стране на 14 часов отключат телевидение и радио.
30 октября с 03.00 до 17.00 будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. Во время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана", - говорится в сообщении.
АО "Казтелерадио" для обеспечения бесперебойного и качественного телерадиовещания ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей.
28.10.2024, 18:54 17746
В Казахстане 15% родителей знают, что их детям предлагали общение во время онлайн-игр
Фото: Depositphotos
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Астана. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - 15% родителей в Казахстане сообщили, что их детям предлагали общение во время онлайн-игр, сообщает по результатам опроса "Лаборатория Касперского".
Какие меры принимают родители. Чтобы защитить ребенка в Сети, каждый второй родитель в Казахстане рассказывает ему об онлайн-угрозах (53%). Многие стараются следить за его онлайн-активностью: ограничивают время, которое ребенок проводит в интернете (30%), регулярно проверяют историю в браузере (26%) или пытаются лично контролировать его, когда он находится в Сети (23%). 9% добавились к ребенку в друзья в соцсетях.
Некоторые родители стараются заблаговременно ограничить доступ к неподходящему контенту. 15% запретили доступ к неподходящим сайтам в настройках роутера, 4% попросили заблокировать к ним доступ своего интернет-провайдера.
Контролировать онлайн-активность детей, не прибегая к тотальной слежке, помогают специальные программы родительского контроля. Согласно опросу, их используют более четверти казахстанских родителей (28%).
Ранее сообщалось, что лишь 16% казахстанских родителей знают о переписке детей с незнакомцами в Сети. Более четверти родителей рассказали, что их ребенок получал заявки в друзья от неизвестных людей.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "В Казахстане случаи подросткового суицида среди молодежи стали происходить с пугающей частотой. По мнению экспертов, ключевую роль в навязывании суицидальных идей играют деструктивные интернет-технологии. Какие, на ваш взгляд, меры должно предпринять государство для борьбы с этим явление?". Подавляющее большинство респондентов высказались в пользу контроля над присутствием подростков в социальных сетях и интернет-ресурсах.
Правительство Норвегии планирует ввести строгое возрастное ограничение для пользователей соцсетей. Теперь ими не смогут пользоваться дети младше 15 лет.
28.10.2024, 15:20 26066
Жителю Казахстана пришлось доказывать факт своего рождения через суд
Фото: pexels
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Тараз. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Жителю Сарысуского района Жамбылской области пришлось доказывать факт своего рождения через суд, сообщили в пресс-службе Верховного суда.
В иске он указал, что родился 6 февраля 1998 года в семье пастухов. Мать его родила на дому, к врачам не обращалась, свидетельство о рождении не получала. В связи с рождением вне медицинской организации регистрация его рождения в органах ЗАГС не была произведена и никогда не документировалась", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что для того, чтобы установить личность заявителя, акимом сельского округа была создана комиссия, которая направила его на судебно-медицинскую экспертизу для определения возраста.
Экспертиза заключила соответствие физического развития заявителя возрасту 24-25 лет. Судом были рассмотрены доказательства, подтверждающие факт рождения заявителя, включая медицинскую карту профилактических прививок, справку со школы, письмо аппарата акима сельского округа с указанием сведений из книги об учете домохозяйств", - уточнили в суде.
Кроме того, были допрошены свидетели, в том числе присутствовавшие при родах и подтвердившие факт рождения заявителя в степных условиях.
Суд на основании достоверных доказательств признал факт рождения заявителя, что позволит ему полноценно участвовать в общественной и правовой жизни. Решение не вступило в законную силу", - добавили в пресс-службе.
Напомним, правила выдачи документов изменились в Казахстане.
28.10.2024, 09:44 35606
Ухудшение погодных условий в Казахстане: МЧС призывает соблюдать меры безопасности Дополнено
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Астана. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Согласно прогнозам РГП "Казгидромет", в Казахстане ожидается ухудшение погодных условий. В частности, синоптики прогнозируют сильные осадки, понижение температуры воздуха, усиление ветра, метель, гололед, туман.
В связи с этим МЧС РК настоятельно рекомендует соблюдать меры безопасности, воздержаться от поездок и пеших переходов на дальние расстояния, особенно в темное время суток.
По данным Казгидромета, штормовое предупреждение объявлено в 14 областях.
В Астане ожидаются сильные осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед, усиление ветра. В Акмолинской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, юге, востоке области порывы 15-20 метров в секунду, днем временами 23-28 метров в секунду.
На юге Алматинской области ожидается временами сильный дождь, в горных районах области временами сильные осадки (преимущественно снег), туман, гололед, усиление ветра. В Алматы временами ожидается сильный дождь, вечером туман. В городе Конаеве также временами ожидается сильный дождь, усиление ветра.
В Туркестанской области ночью и утром в горных и предгорных районах ожидаются сильные осадки (дождь, снег), туман, усиление ветра. В Шымкенте также ожидаются сильные осадки (преимущественно дождь), туман. В Туркестане - туман, усиление ветра.
В Кызылординской области ожидается туман, усиление ветра.
В Карагандинской области - ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На западе, севере, востоке области гололед. Кроме того, ожидается туман и усиление ветра. В Караганде ожидается гололед и усиление ветра.
На западе, севере, в центре области Улытау ожидается гололед. В области ожидается туман, усиление ветра. В Жезказгане ожидается гололед, ветер западный порывы 15-20 метров в секунду.
В Жамбылской области ожидается сильный дождь, в горных районах сильные осадки (дождь, снег). 28-29 октября в горных районах области ожидается гололед. 28-29 октября ночью и утром на юге, в горных районах области туман. Также ожидается усиление ветра. В Таразе: 28-29 октября ночью и утром ожидается туман. 28 октября ветер юго-западный утром и днем порывы 15-20 метров в секунду.
В Павлодарской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Ночью на севере области ожидается туман. Ветер юго-западный днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 метров в секунду.
В Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске 28 октября ночью и утром ожидается туман.
28 октября на западе, юге, востоке Костанайской области ожидается гололед. На западе, севере области туман. Ветер северо-западный на юге, востоке области 15-20 метров в секунду. В Костанае ожидается туман.
В Восточно-Казахстанской области ожидаются временами сильные осадки (дождь, снег). Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на западе, севере, востоке области 15-20, порывы 23 метра в секунду. В Усть-Каменогорске ожидается усиление ветра.
В области Абай ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный утром и днем на западе, севере, в центре области 15-20, порывы 25 метров в секунду. В Семее ожидается усиление ветра.
В Северо-Казахстанской области ожидается гололед. Ночью и утром на западе, севере, востоке области ожидается туман. Ветер северный, днем на юго-востоке области порывы 15-20 метров в секунду. В Петропавловске 28 октября ночью и утром ожидается туман.
28 октября в южной половине области Жетысу ожидаются сильный дождь, в горных районах временами сильные осадки (дождь, снег). Ночью и утром в горных районах области туман, усиление ветра.
Дополнено 28.10.2024, 13.20
В Акмолинской, Актюбинской, Павлодарской, СКО, Карагандинской, Костанайской и Восточно-Казахстанской областях, а также в областях Абай и Улытау 28 октября местами ожидается дождь со снегом. В Атырауской и Западно-Казахстанской областях местами ожидается дождь, сообщили в нацкомпании "КазАвтоЖол".
В связи с этим просим водителей соблюдать правила безопасности и учитывать ухудшение погодных условий на дорогах", - добавили в пресс-службе.
28.10.2024, 08:30 39036
Выдающийся казахстанский художник Камиль Муллашев отмечает 80-летие
Фото: Союз художников Астаны
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Астана. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Известный, признанный в Казахстане и за рубежом художник Камиль Муллашев в 2024 году отмечает свой 80-летний юбилей.
Камиль Муллашев по праву входит в плеяду выдающихся деятелей современной отечественной культуры, достойно представляющих наше искусство как в стране, так и за рубежом. Именно в этом году, несмотря на солидный возраст, он лично принял участие в трех крупных международных проектах.
Одна из наиболее известных картин художника триптих "Земля и Время. Казахстан", написанный в 1978 году. В картине художник емко и содержательно представил образ республики, обозначив три важных компонента: нефть, космос и целину, так что триптих стал ее своеобразным романтическим символом. Центральная часть триптиха "Юность" была напечатана на первой полосе газеты "Советская культура" и прогремела на весь Советский Союз.
Через почти полвека после создания произведения, оно не потеряло актуальности и востребованности. Это вечная тема - постижение непостижимого, романтическое чувство связи земли и неба. За это произведение Камиль Муллашев был удостоен серебряной медали Академии художеств Франции, когда в 1984 году в залах знаменитой парижской Гранд-Пале открылась выставка 100 произведений советского искусства, в составе которой был и триптих "Земля и Время. Казахстан".
Более чем за 60 лет творческой деятельности Камиль Муллашев создал значительное количество произведений. Невозможно дать краткую характеристику его творчества, настолько оно многообразно - он обращался и к современной действительности, его интересовало и историческое прошлое, его увлекают мифические и исторические персонажи, мир природы и вечная тема материнства. Отличительная черта художника - масштабность мышления. Муллашеву подвластны различные живописные языки: от реализма до абстракции. Он прекрасно владеет законами композиции и построения предметной формы, тонкостью и звучностью колористических решений.
Последние годы очень плодотворны для мастера, он потрясающе работоспособный, всегда погружен в творчество, открыт новым веяниям, участвует в выставках по всему миру. Камиль Муллашев является заслуженным деятелем искусств Казахстана и народным художником Татарстана. Его творчество отмечено наградами и премиями. Главное - он талантливый живописец, создавший немало замечательных картин. Он полон сил и новых замыслов, продолжает активно работать. Его жизненное кредо: "Я все делаю с любовью", - и в этом раскрывается характер личности мастера. Гармония, ясность, уравновешенность присущие Муллашеву как человеку, присутствуют и в его творчестве.
27.10.2024, 19:02 58616
Более 72 тысяч подписей собрано в ВКО за возврат прежнего часового пояса
Фото: Depositphotos
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Усть-Каменогорск. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Более 72 тысяч живых подписей было собрано по Восточно-Казахстанской области за возврат прежнего часового пояса и возможность перевода часов на летнее время.
Люди отнеслись очень ответственно, пытаясь достучаться до власти. Не смотря на то что перед нами не стояла задача набрать 50 тыс подписей, в парламент РК было направлено более 90 тысяч живых подписей граждан Казахстана, требующих вернуть время", - рассказали общественники.
Напомним, 24 октября министр энергетики подписал приказ об изменении предельных тарифов на электроэнергию в некоторых регионах Казахстана.
В Алматы с 15 октября вновь повысили тарифы на электроэнергию. Ранее перерасчет в сторону увеличения проводили в марте.
Повышение тарифов происходит на фоне отказа правительства возвращать прежний часовой пояс в Казахстане.
Напомним, в Казахстане в ночь на 1 марта перевели стрелки часов на час назад. При этом большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс.
После перевода часов казахстанцы стали массово жаловаться на перебои со сном и плохое самочувствие. С переводом времени сократился световой день. Казахстанцы высказывают недовольство тем, что осенью на улице темнеет уже в 16.00 дня, и в домах приходится включать свет, а школьники, учащиеся во вторую смену, возвращаются домой в темноте. Однако, несмотря на массовое возмущение и попытки казахстанцев достучаться до правительства, в кабмине заявили, что не будут рассматривать вопрос о переводе часов.
27.10.2024, 13:09 68896
В Костанайской области начали сброс талых вод из озера Алабата
Фото: istockphoto.com
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Костанай. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - 27 октября силами спасателей и местных исполнительных органов начался контролируемый сброс талых вод из озера Алабата в реку Кундузды, приблизительный объем которых составляет 250 миллионов кубических метров, сообщает "Алау".
Для отвода воды используется специально подготовленный канал длиной 14 километров с глубиной до 14 метров и шириной до 5 метров, по которому вода поступает в реку Кундузды, а затем в реку Обаган. Этот канал был создан для предотвращения возможных подтоплений и наводнений весной, когда уровень талых вод может резко возрастать. По пути следования потока населенных пунктов нет, что минимизирует риск затопления территорий.
Для обеспечения безопасности в селе Новоселовка, расположенном в трех километрах выше по течению реки Кундузды, организовано дежурство сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям, местных исполнительных органов, отдела полиции и скорой медицинской помощи. В целях мониторинга обстановки задействованы порядка 20 спасателей и 7 единиц техники, а также два беспилотных летательных аппарата и три моторных плавательных средства", - говорится в сообщении пресс-службы ДЧС области.
Как отмечают в областном ведомстве, контролируемый сброс воды из озера в реку позволит снизить риск возможного подтопления жилых районов и сельхозугодий в регионе.
27.10.2024, 09:57 62981
Аэропорт Павлодара запускает регулярные рейсы в Астану
Фото: Depositphotos
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Павлодар. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Аэропорт Павлодара объявил о запуске регулярных рейсов в Астану. Они будут выполняться три раза в неделю.
С 29 октября 2024 года аэропорт Павлодар открывает регулярные рейсы в Астану по вторникам, четвергам и субботам! Билеты уже в продаже", - говорится в сообщении аэропорта.
Ранее сообщалось, что вьетнамская авиакомпания Vietjet Air с осенне-зимней навигации 2024-2025 года планирует открыть прямые регулярные пассажирские рейсы по маршруту Фукуок - Астана.
Казахстан расширяет сотрудничество с Европейским союзом в области воздушного сообщения. В среднесрочной перспективе казахстанские авиакомпании планируют открытие рейсов в города Будапешт, Ригу, Вену и Мюнхен.
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В Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. На сегодняшний день онлайн-кредитование является не только удобным благом цифровизации, но и распространенным способом мошенников для обмана и грабежа граждан. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо запретить онлайн-кредитование и микрозаймы МФО под сумасшедшие проценты?